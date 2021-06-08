أعلن وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، تلقي مبادرة "صوتك مسموع" منذ انطلاقها في نهاية شهر أكتوبر 2018 وحتى مايو الماضي، 334 ألفًا و424 رسالة، منها 63 ألف و314 شكوى، تم حل61 الف شكوى بنسبة 96,5% وجار حل باقى الشكاوى.

وأكد شعراوي، في بيان له، الثلاثاء، أن المبادرة تلقت خلال هذا الشهر 14 ألف و 118 رسالة منها 2351 شكوى تم الرد على 1869بنسبة 79,5% وجارى حل 482 شكوى، موضحًا اهتمام الوزارة بشكاوى المواطنين خاصة التي تتعلق بمحاور مبادرة، وهى البناء المخالف والتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والمخلفات والقمامة والفساد والإشغالات.

وتابع:" وكذلك متابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية بشأن تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا والتصدي بحزم لتناول "الشيسة" في المقاهي والكافيهات، علاوة على تنفيذ قرار المواعيد الصيفية لغلق المحال والمولات والكافيهات والسينما والمسارح، بما يحقق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة إليهم من الإدارة المحلية والارتقاء بمستوى الخدمات بكل المحافظات".

ولفت إلى أن هناك تنوعًا في شكاوى المواطنين التى تلقتها المبادرة خلال شهر مايو الماضى ما بين شكاوى للقمامة، والتى بلغ عددها 1281 شكوى، والإشغالات 914 شكوى، ومخالفات البناء 84 شكوى، والتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة 63 شكوى.

وأشار الوزير، إلى أن خدمة الواتس أب تلقت أكثر من 11 الف رسالة تضمنت 2085 شكوى تم حل 1680 شكوي منها بنسبة 80,6% وجاري حل 405 شكوي، مشيراً الى ان صفحة الفيس بوك تلقت الصفحة 2990 رسالة من المواطنين تضمنت 239 شكوى، تم حل 170 شكوى منها بنسبة 71%، وجاري حل 69 شكوى.

ولفت التقرير الشهري لمبادرة صوتك مسموع إلى أن خدمة البريد الالكتروني تلقت عدد 78 رسالة منها 27 شكوي تم حل 19 شكوى، وجاري حل 8 شكاوي بنسبة 70%، فيما تلقت خدمة الخط الساخن عدد 323 اتصالاً تليفونياً تضمن اقتراحات المواطنين والاستفسارات عن الشكاوي المقدمة.

ودعا الوزير المواطنين الذين لديهم شكاوى تتعلق بمحاور المبادرة الخمس بالتواصل الفورى مع فريق عمل "صوتك مسموع" من خلال وسائل الاتصال المختلفة، على رقم "واتس آب" 01150606783، ورقم الخط الساخن 15330، والصحفة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" تيسيرا على المواطنين، ولضمان وصول شكواهم بسهولة والتفاعل والتواصل مع المسؤولين لحلها بأسرع وقت.