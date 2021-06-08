السلطات الإسرائيلية تسقط التهم عن المعتقلين الأردنيين للإفراج عنهما

أعلنت وزارة الخارجية الأردنية الثلاثاء أن السلطات الإسرائيلية قررت إسقاط التهم بحق الأردنيين مصعب الدعجة وخليفة العنوز، مشيرة إلى أنه يتم العمل حاليا على ترتيبات الإفراج عنهما.



وقالت الوزارة في بيان، إنه "بعد متابعة حثيثة واتصالات وجهود مكثفة قامت بها وزارة الخارجية ومؤسسات الدولة المعنية، قررت السلطات الإسرائيلية إسقاط لائحة الاتهام بحق المواطنين مصعب الدعجة وخليفة العنوز وإلغاء إجراءات الاعتقال، ويتم العمل حاليا على ترتيب إجراءات الإفراج عنهما وتسليمهما للسلطات الأردنية"، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.



بدورها، أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن السلطات الإسرائيلية ستفرج خلال الساعات القادمة عن المعتقلين الأردنيين خليفة العنوز ومصعب الدعجة من بلدة صما قضاء مدينة إربد، وسيتم تسليم كلا الشابين للسلطات الأردنية.



وأوضحت الهيئة أنه خلال جلسة المحكمة التي عقدت اليوم، قررت "محكمة الناصرة المركزية" إلغاء لائحة الاتهام الموجه ضدهما.



وكانت الشرطة الإسرائيلية قد اعتقلت الشابين الأردنيين، في 16 مايو الماضي، أثناء محاولتهما التسلل من شمال الأردن باتجاه الحدود الأردنية الفلسطينية بالقرب من جسر الشيخ حسين، ووجهت لهما تهمة "محاولة تنفيذ أعمال إرهابية ضد أهداف إسرائيلية"، إضافة إلى "حيازة سكين والتسلل لإسرائيل بطريقة غير قانونية".