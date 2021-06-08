استبيان حديث: ضابط شرطة من كل 4 يفكر في الانتحار بفرنسا

كشف استبيان فرنسي حديث، إلى أن عدد من الضباط الفرنسيين يفكرون في الانتحار بسبب معاناتهم من ضائقة نفسية أو صحية.

وبحسب نتائج الاستبيان الذي صدر عن برنامج "قوات الأمن المشتركة" الفرنسي الخاص بتحسين حياة الضباط التابعين لـ"إدارة السجون، الأمن الخاص، الشرطة الوطنية"، على مستوى العمل والصحة، فإن ضابط من كل 4 ضباط شرطة لديه أفكار انتحارية.

وأكد لبينوا بريات، رئيس البرنامج، أن نتائج الاستبيان التي شملت 600 ضابط، كشفت أن عدد كبير من الضباط في فرنسا يعانون من صعوبات نفسية، وهذا فسر سبب ارتفاع معدل التفكير في الانتحار بين الضباط مقارنة بالعاملين في المهن الأخرى، حسبما ذكرت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية.

وأوضح أن المجندين الشباب هم الأكثر عرضة للشعور بالحزن والاكتئاب والتفكير في الانتحار، وتزيد هذه الأشياء لديهم، كلما واجهوا صعوبة في الجمع بين الحياة الخاصة والمهنية، أو تعرضوا إلى مواقف سيئة في العمل أو مع الزملاء.

وأشار إلى أن 24% من الضباط الذين شملهم الاستبيان، أكدوا أنهم سمعوا عدد من زملاءهم يقولون إنهم يريدون الانتحار أو يفكرون به، و51% أكدوا أنهم يواجهون صعوبة في الجمع بين العمل والحياة الشخصية، فيما أكد 55% منهم أنهم يمارسون نشاطا رياضيا بشكل منتظم، بينما كشف 24% منهم عن معاناتهم من الأمراض المزمنة، مثل ضغط الدم، و21% منهم يشعرون أنهم غير قادرين على أداء مهامهم اليومية بسبب مشاكل متعددة، منها ألم الظهر، بحسب موقع برنامج "قوات الأمن المشتركة".

وقال إنه في المتوسط، حدثت 44 حالة انتحار سنويًا على مدار الـ25 عامًا الماضية، وبذلك يكون قد انتحر حتى الآن 1100 ضابط، وهذا يستدعي التدخل لتخفيف الضغوط النفسية والصحية التي يتعرض لها الضباط؛ لحماية حياتهم.