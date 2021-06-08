«قصور الثقافة» بمحافظة الغربية تناقش المجموعة القصصية «شجرة الجميز العتيقة»

احتفت الهيئة العامة لقصور بالكتب الفائزة بمسابقة النشر الإقليمي عن محافظة الغربية، من خلال تنظيم حفلات التوقيع والمناقشة للكتب، وشهد قصر ثقافة طنطا توافد العديد من الأدباء والشعراء، للمشاركة في حفل إصدار المجموعة القصصية "شجرة الجميز العتيقة" للكاتب والقاص أحمد تهامي قاسم.

وأكد الشاعر مصطفى منصور رئيس نادي أدب طنطا - مقدم الحفل - أن الإصدار يعد إضافة قوية لإصدارات قصور الثقافة لهذا العام، فيما أشار الأديب والروائي عبد الخالق محمد إلى أن المجموعة القصصية حملت العديد من المفاجآت من خلال رؤية الكاتب، والتي امتزجت بعبق الماضي الذي حاول الكاتب البحث عنه.

أوضح الأديب والروائي فخري أبو شليب أن المجموعة القصصية غلب عليها طابع الحنين إلى الماضي، مستعرضًا مفهوم الصدق الفني، مشيرًا إلى أنه تعبير عن وجهة النظر بشكل مادي، بشرط أن يساوي الشكل المعنوي.