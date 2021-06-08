قالت تقى، ابنة الفنان الراحل علي عبد الرحيم، إن والدها شعر بأن لديها موهبة في الموسيقى، فاصطحابها إلى المعهد العالي للموسيقى «الكونسرفاتوار» لمعرفة الآلة التي تريد العزف عليها.

وأضافت خلال لقائها لبرنامج «يا أنا يا هي» مع الإعلاميان ليلى عز العرب وهشام إسماعيل، المذاع على قناة «دريم»، مساء الاثنين، أنها دخلت المعهد في المرحلة الثانوية، وبعد التخرج قامت بإعداد دراسات عليا، وعملت في أوركسترا القاهرة السيمفوني.

وذكرت أنها شاركت في حفل نقل المومياوات الملكية، ولكن هذا الحفل كان مختلفا بشكل خاص، نتيجة اهتمام العالم أجمع بهذا الحفل، معقبة: «مكناش متخيلين إن الناس هتركز مع الأوركسترا».

وأوضحت أن هناك عوامل كثيرة أدت لنجاح الحفل الموسيقي لنقل المومياوات الملكية منها: إعداد الكثير من البروفات حتى يخرج العمل على أكمل وجه، مشيرة إلى أن الحفل أثر بشكل كبير على المصريين، والبعض قام بإعداد الموسيقى رنة موبايل، وهذا دليل على نجاح الحفل.

وأشارت إلى أن اختيارها في الحفل لم يكن بناءً على شكلها، ولكن هذا الأمر كان صدفة بحتة، معقبة: «معظم بنات مصر يميل لونهم للأسمر، ولون الفراعنة».

ولفتت إلى اهتمامها بالتمثيل بصورة كبيرة، من خلال الذهاب مع والدها إلى الاستوديو، مضيفة أنها بعدما انتهت من الثانوية العامة، طلبت من والدها التقديم في معهد السينما، ولكنه رفض في البداية، بحجة أن العمل في مجال التمثيل مرهق.

وأكدت أن والدها أخبرها بأن الموهبة بمفردها ليست كافية للنجاح، ولكن هناك ضرورة للعمل والاجتهاد للحصول على خبرة في مجال التمثيل، ومن ثم النجاح، مشيرة إلى تقديمها الكثير من عروض المسرح، وبعد ذلك رشُحت للعمل في "قصر النيل"، وهذا العمل كان بمثابة أول فرصة حقيقية لها في مجال التمثيل.

وأشارت إلى أنها جسدت شخصية ممثلة مسرح في مسلسل «قصر النيل» الذي عشقها شخص يدعى فوزي، من العائلة المالكة الذي لا يمكن أن يتزوج ممثلة مسرح، لافتة إلى أن العائلة المالكة قتلت «سوسن»، وأخفت هذا الأمر على فوزي، وفي نهاية المسلسل تظهر حقيقة مقتلها.