سميرة سعيد عن إطلالتها الصيفية في أغنيتها الساعة 2 بالليل: أنا مجنونة

قالت المطربة سميرة سعيد، إن هاجسها الوحيد في مسيرتها الغنائية هو تقديم أعمال مختلفة، موضحة أنها تنجذب إلى هذا الاختلاف على مدار الوقت، واصفة الإطلالة الصيفية التي ظهرت بها في الأغنية بـ«المجنونة».



وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة «on e»، مساء الثلاثاء، إن أغنيتها الجديدة «الساعة 2 بالليل» بعيدة عن مشكلات الحب، لكنها تركز على قصة امرأة تعاني من الوحدة في المجتمع، وتبحث عن أصدقاء لها.



وأوضحت «سميرة»، أن أنها تنظر إلى أنها الغناء باعتبارها مغامرة، وبالتالي تفضل التغيير والتجديد، مرجعة ذلك إلى أن التكرار يفقد المغني حالة القبول لدى الجمهور.



وتحدثت «سميرة»، عن إطلالتها في التي ظهرت فيها خلال أغنيتها الجديدة، قائلة إن التصميم يعتمد على شكل الأغنية، ويتم إعداد تصميم مبدئي حتى يتم الاستقرار على الشكل النهائي، واصفة نفسها بـ«أنها مجنونة» في الظهور بإطلالات مختلفة.



وأشارت إلى أنها قررت طرح الألبوم الجديد بطريقة السينجل بسبب الصناعة الراكدة وتغير آليات الإنتاج مقارنة بما سبق، معتبرة أن نجاح العمل متوقف في الأساس على وسائل التواصل الاجتماعي، وبالتالي فإن إتباع طريقة السينجل يعطي الأغنية فرصة سماع أكتر، وفق تعبيرها.



وأكدت المطربة الشهيرة، أنها ستطرح أغنية جديدة بشكل شهري حتى نهاية فصل الصيف، وفيما سيكون طرح الأغنيات أكثر مع حلول الشتاء، واصفة هذه الأعمال بأنها ستميل إلى الروماسية.



و«الساعة ٢ بليل»، أحدث أعمال سميرة سعيد، تتعاون فيها مع الملحن عزيز الشافعي والشاعر تامر حسين، والأغنية هي الثالثة من الألبوم الجديد الذي قررت الديبة طرحه على طريقة السينجل منذ عدة أشهر.