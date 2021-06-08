روسيا: علاقات موسكو مع الاتحاد الأوروبي وصلت إلى نقطة الصفر

أكد نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو، أن العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي وصلت إلى نقطة الصفر، مشيرًا إلى أن هذا الوضع لا يخدم مصالح أوروبا نفسها.

وقال غروشكو - في تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم) الاخبارية اليوم الثلاثاء - إن لدى الطرفين تجربة إيجابية من التعاون المثمر، تجسدت في حجم التبادل التجاري الذي بلغت قيمته 417 مليار يورو عام 2013، إضافة إلى حجم الاستثمارات المتبادلة الذي كان يقدر بحوالي 300 مليار دولار من الطرف الأوروبي، ومثله تقريبًا من الطرف الروسي، وعقد لقاءات قمة "روسيا - الاتحاد الأوروبي" كل ستة أشهر، وإجراء 17 حوارًا قطاعيًا حول ملفات مختلفة بين الجانبين.

وأوضح أن كل هذه العلاقات أصبحت رهينة لقرار سياسي اتخذه الاتحاد الأوروبي حيث ربطها بتنفيذ اتفاقيات مينسك حول أوكرانيا وهو الأمر الذي ترفضه موسكو، قائلاً: "بلغنا نقطة الصفر التي لا تسمح بالسير إلى الأمام. والوضع الراهن ينافي مصالح الأوروبيين أنفسهم".