ماكرون غير منزعج بعد صفع شخص له خلال زيارة محلية

صفع أحد الأشخاص، اليوم الثلاثاء، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على وجهه أثناء قيامه بتحية حشد من الجمهور من خلف سياج خلال زيارته لإقليم دروم لبحث إعادة فتح المطاعم مع تخفيف البلاد حالة الإغلاق.



لكن ماكرون، لم يُبد أية علامات على الانزعاج من الواقعة، ونقلت عنه صحيفة "دوفين ليبر" الإقليمية قوله إن "كل شيء على ما يرام".



وقال إنها كانت حادثة فردية وأنه باشر زيارته، بهدف مناقشة إعادة فتح المطاعم بينما تخفف البلاد من الإغلاق بسبب فيروس كورونا.



ونقلت الصحيفة عن ماكرون: "واصلت وسأواصل، لا يمكن لشيء أن يوقفني".



وأكد قصر الإليزيه صحة مقطع فيديو نشر عبر الإنترنت يظهر ماكرون وهو يقترب من صف من المواطنين لمصافحتهم، في الوقت الذى مد فيه أحد الأشخاص يده ليصفعه من خلف الحاجز.



ووصف الإليزيه الحادث بأنها "محاولة صفع".