سكان جوما بالكونغو الديمقراطية يعودون لمنازلهم بعد ثوران بركان

يعود السكان الذين فروا من منازلهم إثر ثوران بركان في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى ديارهم مجددا، بعد أسبوعين من اندلاع بركان نيراجونجو.



وتحركت قافلة حافلات من جوما عند سفح البركان إلى بلدة ساكي، حيث لجأ الكثيرون لإعادتهم، ووصلت الدفعة الأولى التي تضم نحو 700 نازح إلى جوما في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء، بعد أن سمحت السلطات أمس بنقلهم.



وقال الحاكم العسكري لمقاطعة نورث كيفو، ليفتنانت جنرال كونستانت نديما: "ستفتح المدارس أبوابها في 14 يونيو بعد القرار المشترك لجميع أصحاب المصلحة".



ومن المقرر أن يعاد فتح مطار جوما أيضا بعد أن أظهرت القياسات تراجع عدد الزلازل وقوتها.