وفد يونيسيف مصر يتابع تطبيق برنامج المهارات الحياتية بمدارس جنوب سيناء

أجرى وفد مسؤول القسم التعليمي بمكتب يونيسيف مصر، والذي يضم انجرد صنشيذ، وكاترينا أوبنجر، وأحمد محروس، مسئول برنامج مشروع تطوير التعليم بمكتب يونيسيف مصر، اليوم الإثنين، جولة تفقدية بمدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء؛ لمتابعة فعاليات تطبيق برنامج المهارات الحياتية الجاري تنفيذه على طلاب مدارس جنوب سيناء، بداية من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثالث الإعدادي، بالمدارس التي تستهدف ضمن برنامج يونيسيف مصر.

ورافق الوفد عادل عتلم، وكيل مديرية التربية والتعليم، وأحمد غيث مدير إدارة طور سيناء التعليمية، وأحمد الصاوي، منسق عام المشروع بمديرية جنوب سيناء التعليمية، وذكي العفيفي، مسئول التخطيط وعضو اللجنة التنسيقية.

وأشاد وفد يونيسيف مصر بمستوى تطبيق البرنامج داخل المدارس المستهدفة، مما جعل بيئة التعليم ممتعة وجاذبة للطلاب، وتنمية قدراتهم على المشاركة الإيجابية والفعالة في العملية التعليمية.

وقال محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، إن برنامج المهارات الحياتية جرى إطلاقه تحت شعار "التعليم من أجل المواطنة" بالتعاون بين منظمة اليونيسيف ووزارة التربية والتعليم، بهدف جعل التعليم باقي الأثر من خلال مجموعة من الأنشطة المتكاملة التي تساعد على نمو شخصية الطالب معرفيًا وسلوكيًا ووجدانيًا ورياضيًا وصحيًا، وذلك وسط إجراءات احترازية ووقائية لمجابهة فيروس كورونا.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم في تصريح له اليوم، أنه جرى تدريب 146 معلم بواقع 37 مدرسة على مستوى كافة الإدارات التعليمية بالمحافظة على برنامج المهارات الحياتية، وجاري الآن تطبيق الأنشطة التعليمية على الطلاب داخل المدارس.

وأكد أنه جرى تدريب 140 معلم بواقع 30 مدرسة على برنامج القيادة والحوكمة، للنهوض بالعملية التعليمية.