جامعة سوهاج تناقش تطبيق الاختبارات الإلكترونية بالطب البشري بداية من يوليو القادم

اجتمع الدكتور أحمد عزيز عبدالمنعم رئيس جامعة سوهاج، مع رؤساء الأقسام العلمية بكلية الطب البشري لمناقشة الاستعداد لتطبيق الاختبارات الإلكترونية لطلاب السنوات الثلاث الأولى لبرنامج اللائحة الجديدة نظام الخمس سنوات وسنتين امتياز(5+2).

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد محمد سليمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والمشرف على مركز الخدمات الإلكترونية، والدكتور حسان النعماني القائم بعمل عميد الكلية، والدكتور أسامة رشاد الشريف وكيل الكلية لشؤون البيئة وخدمة المجتمع، والدكتور صبري باسط مدير وحدة القياس والتقويم بالجامعة.

وقال عزيز، إن تطبيق الاختبارات الإلكترونية لطلاب كليات الطب بالجامعات المصرية يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بتجهيز البنية التحتية المعلوماتية فى الجامعات المصرية لتنفيذ الاختبارات الإلكترونية، والبدء تدريجياً بكليات القطاع الطبي ثم باقي الكليات الأخرى داخل الجامعة، وذلك لتطوير منظومة التعليم والامتحانات في مصر، ورفع مستوى خريجي الجامعات المصرية، خاصة خريجي كليات الطب بما يواكب مستويات خريجي الجامعات العالمية.

وأضاف الدكتور أحمد محمد سليمان، أنه تم الانتهاء من تجهيز البنية التحتية للمرحلة الأولى من الخطة الموضوعة لتحويل الاختبارات إلى إلكترونية، حيث تم تجهيز مركز الاختبارات الإلكترونية بمقر الجامعة الجديد ليضم 557 جهاز كمبيوتر، تم توزيعها علي 8 قاعات مجهزة على مستوى عالٍ من التقنية طبقاً للمواصفات التي وضعتها الوزارة.

وقال الدكتور حسان النعماني، إن إدارة الجامعة تعمل على توفير كل الإمكانيات لتيسير العملية التعليمية لطلاب البرنامج الجديد، موضحًا أن تطبيق تلك الإختبارات الإلكترونية يحقق الجودة في العملية التعليمية، لما تتميز به من دقة وإيجاز ووضوح، إلى جانب التصحيح الإلكتروني الفوري والذي يضمن المصداقية والشفافية للطلاب، وتلافي الأخطاء البشرية في أعمال التصحيح.