حملة مداهمات ضد عشائر إجرامية في ألمانيا

شنت الشرطة الألمانية حملة مداهمات وتفتيش ضد عشائر إجرامية في ولاية شمال الراين-ويستفاليا غربي ألمانيا بمشاركة نحو 600 شرطي.

وذكر وزير الداخلية المحلي في الولاية، هيربرت رويل، اليوم الثلاثاء أنه تم استخدام مدرعة تابعة للشرطة في الحملة بمدينة ليفركوزن لتمكين رجال الشرطة من الدخول إلى فيلا، حيث تم اعتقال متهما رئيسيا "46 عاما"، وزوجته "42 عاما" ونجليه "24 و28 عاما".

وقال رويل، إن المتهم الرئيسي هو "أحد أبرز قادة العشائر الإجرامية في ولاية شمال الراين وستفاليا"، مضيفا: "لم نعتقله فحسب، بل صادرنا منزله. اليوم ضربة للفئة الأولى من العشائر الإجرامية، وسيُجرى الآن نقل الفيلا إلى ملكية الدولة في السجل العقاري وإزالة ملكية العائلة لها".

وقال الوزير، إنه كان يوما رائعا في مكافحة الجرائم العشائرية، مضيفا: "مع كل مهمة نتوغل بشكل أعمق في المستنقع الإجرامي وفي عالم العشائر الغامض".

وبحسب معلومات صحيفة "بيلد"، فإن المتهم الرئيسي قيادي في عشيرة "الزين". وكان زعيم هذه العشيرة في برلين، المعروف باسم "الأب الروحي لبرلين"، غادر ألمانيا في نهاية يناير الماضي قبل أن يتم ترحيله من قبل السلطات.

وكان رويل قد أعلن من قبل الحرب على عائلات إجرامية كبيرة من أصل تركي-عربي.

وقال رويل في أغسطس 2020 إن هذه الظاهرة "أكبر وأخطر" مما كان معروفا من قبل.

وكان الادعاء العام في مدينة دوسلدورف والمكتب الإقليمي للشرطة الجنائية، اليوم الثلاثاء، أعلنا في وقت سابق اليوم أن عناصر من الشرطة من مناطق راينلاند وبيرجيشن لاند وآم نيدراين والرور شاركوا في الحملة وفتشوا 31 موقعا.

وبحسب البيان تم تنفيذ أوامر اعتقال خلال الحملة ومصادرة ثروات وتفتيش منازل ومكاتب ومتاجر.

وشنت السلطات الحملة بناء على إجراءات تحقيق للادعاء العام في دوسلدورف بتهمة الاشتباه في التحايل والتحصل على أموال دعم اجتماعي بدون وجه حق وغسل الأموال.

وفي إطار تحقيقات أجراها مكتب المدعي العام في دويسبورج ضد أحد المتهمين، تم تفتيش عدة مواقع في دويسبورج وليفركوزن وجيلسنكيرشن صباح اليوم.