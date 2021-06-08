الاشتراكيون في ألمانيا يرفضون رفع سن التقاعد إلى 68

رفض الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم في ألمانيا، توصية من لجنة خبراء تابعة لوزارة الاقتصاد الألمانية برفع سن التقاعد إلى 68 عاما.



وقال وزير العمل الألماني المنتمي للحزب، هوبورتس هايل، اليوم الثلاثاء في بيان صادر عن وزارته: "أرى أن زيادة سن التقاعد مجددا طريق خطأ"، مضيفا أن المعاش القانوني هو وعد محوري لدولة الرفاهية الاجتماعية، الذي يتعلق بالاعتراف بالإنجاز على مدار الحياة والأمن في الشيخوخة.



وتابع: "يجب أن يكون بمقدور الجميع الوثوق في ذلك".



وخلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، قال هايل ردا على سؤال إن أفضل ضمان اجتماعي هو وجود أكبر عدد ممكن من الأشخاص في سوق العمل، مضيفا: "إذا تمكنا من استغلال إمكانات التشغيل في سن العمل على أكمل وجه ممكن، فلن نحتاج إلى رفع سن التقاعد القانوني أكثر من ذلك، ولن نحتاج إلى خفض مستوى المعاش التقاعدي".



وكان المجلس العلمي لوزارة الاقتصاد الألمانية - وهو لجنة من المستشارين - اقترح إجراء إصلاح على سن التقاعد برفعه إلى 68 عاما.



يأتي هذا الاقتراح قبل ثلاثة شهور من الانتخابات البرلمانية في البلاد والمقرر إجراؤها في آواخر سبتمبر المقبل.



وتوقع المستشارون "حدوث مشاكل تمويل متزايدة على نحو صادم في تأمين المعاش القانوني اعتبارا من عام 2025".



ووفقا للوضع القانوني الحالي، فإنه يجري العمل على رفع تدريجي للحد الأدنى لسن التقاعد العادية من 65 إلى 67 عاما وذلك منذ عام 2012 وحتى عام 2029.



ورأى المجلس في تقريره أنه من غير الممكن على المدى البعيد فصل سن التقاعد عن تطور متوسط العمر المتوقع للإنسان في ألمانيا، ويجب بدلا من ذلك تقسيم سنوات العمر الإضافية وفقا لقاعدة واضحة تجمع بين إطالة مدة العمل وإطالة مدة التقاعد"، مطالبا "بربط ديناميكي لسن المعاش مع متوسط العمر المتوقع".



ورأى الخبراء أن العلاقة بين الفترة الزمنية التي يقضيها الشخص من حياته في العمل وفي المعاش، ينبغي أن تبقى ثابتة، مشيرين إلى أن سن التقاعد ينبغي أن تصل بناء على هذه القاعدة إلى 68 عاما في عام 2042 وذلك قياسا إلى التوقعات الحالية بخصوص متوسط عمر الإنسان في ألمانيا، "ومن الممكن تخفيض سن المعاش في حال تراجع متوسط العمر المتوقع".