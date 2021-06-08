رئيس الوزراء يلتقي رئيس الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات

مدبولي يؤكد دعم مصر الكامل للوكالة الدولية والمكتب الإقليمي في مجال مكافحة المنشطات

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ويتولد بانكا، رئيس الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات "وادا"، والوفد المرافق له، بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وحازم خميس، رئيس المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات "النادو".

ورحب مدبولي، برئيس الـ"وادا" في أول زيارة له إلى مصر، كأول دولة أفريقية يزورها منذ توليه منصبه، فضلاً عن أنها أول زيارة إلى مصر من جانب رئيس للوكالة منذ إنشائها.

وأكد مدبولي على الدعم المصري الكامل للوكالة الدولية والمكتب الإقليمي في مجال مكافحة المنشطات، سواء من خلال نشر ثقافة نبذ ومكافحة المنشطات، والتوعية بمخاطرها على جميع الرياضيين، مع الالتزام بتنفيذ الكود الدولي لمكافحة المنشطات، بما يخدم الحركة الأوليمبية الدولية.

من جانبه، أعرب رئيس "الوادا" عن سعادته بزيارة مصر، مشيداً بعلاقات التعاون المتميزة بين مصر و"الوادا"، معتبراً أن وزارة الشباب والرياضة تعد من أهم الشركاء الدوليين للوكالة، فضلاً عن وجود إمكانات واسعة للتعاون في المستقبل، لا سيما في ظل ما تمتلكه مصر من بنية تحتية واعدة في مجال المعامل.

في ذات السياق، أشار الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إلى الزيارة التي قام بها رئيس "الوادا" إلى المعمل المصري لمكافحة المنشطات، والذى نسعى ليكون معتمدا بشكل كامل لكل أنواع تحليل المنشطات من الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات "وادا"، مؤكداً الالتزام بتعزيز علاقات التعاون مع الوكالة خلال الفترة المقبلة، بما يليق بالمكانة الرياضية التي تتبوأها مصر على المستوى العالمي.