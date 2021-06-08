المغني الأمريكي هاسيلهوف يروج للتطعيم ضد كورونا في ألمانيا

ساهم المغني والممثل الأمريكي ديفيد هاسيلهوف، في الترويج لحملة وزارة الصحة الألمانية للتطعيم ضد كورونا.



وذكرت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، أن هاسيلهوف، قال في مقطع فيديو بثته الوزارة على تويتر عبارة "شمروا السواعد" باللغة الألمانية، مضيفة أن هاسيلهوف بطل فيلم "باي ووتش" ومسلسل "السائق نايت"، لم يتقاض أجرا عن ظهوره في الفيديو.



وقال هاسيلهوف، الذي أدى أغنية "البحث عن الحرية" آواخر عام 1989" احتفالا بالوحدة الألمانية أمام فيلته في كاليفورنيا، في فيديو آخر إن نصيحته لكل الأمريكيين في العالم وفي ألمانيا هي أخذ التطعيم، وأظهر لصقة على أعلى ذراعه الأيمن قائلا إنه يريد العودة إلى حياته العادية والسفر بحرية، مضيفا أنه وجد الحرية من خلال التطعيم.