باكستان تسجل 1383 إصابة جديدة و53 وفاة بفيروس كورونا

سجلت باكستان 1383 إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لمرض (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 935 ألفا و13 حالة.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية، حسبما نشرت صحيفة "إكسبرس تريبيون" الباكستانية، اليوم الثلاثاء، بأن البلاد سجلت في الفترة نفسها 53 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليصل إجمالي الوفيات إلى 21 ألفا و376 شخصا.

وأضاف المركز أن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 867 ألفا و447 شخصا، بعدما تماثلت 2516 حالة للشفاء خلال الساعات الـ24 الماضية.

ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في باكستان 46 ألفا و190 حالة.