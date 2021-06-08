محافظ جنوب سيناء يقرر تكريم رؤساء المدن المتميزين شهريًا

عقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، اجتماع المتابعة الدوري بديوان عام المحافظة، بحضور المهندسة إيناس سمير، نائب المحافظ، ورؤساء المدن، ومديري المديريات الخدمية، لاستعراض مراحل التنفيذ بالمشروعات الخدمية الجاري تنفيذها بالمحافظة.

وقال محافظ جنوب سيناء، إنه قرر صرف 20 ألف جنيه لرئيس مدينة شرم الشيخ، ورئيس مدينه طور سيناء، بواقع 10 ألاف جنيه لكلًا منهما تقديرًا لجهودهم، مؤكدًا أنه سيجري تكريم رؤساء المدن المتميزين شهريًا.



واستعرض المحافظ خلال الاجتماع أعمال المرحلة الثانية لتطوير مدينة الطور، ومنها تطوير دار العاملين ودار الضيافة والخطوات التنفيذية التي جرى إعدادها لإنشاء مبني " سيتي كلوب"، والتي سيجري تطبيقها ضمن التجربة النموذجية التي أطلقها الرئيس السيسي في محافظات مصر، بهدف تطوير عدد كبير من الاستادات الرياضية، وتحويلها إلى أحد الروافد الاستثمارية الرياضية الكبرى، إضافة إلى توسيع قاعدة ممارسي الرياضة، اتساقًا مع رؤية الدولة لتحسين حياة مواطنيها.



كما ناقش المحافظ الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري، واستعراض اعتمادات الخطة الاستثمارية للعام المالي المقبل، وموقف طلبات التصالح على مستوى المدن، وموقف تقنين الأراضي السكنية والزراعية، وموقف تجهيز أماكن الخدمات للتجمعات التنموية بعدد 7 تجمعات وخدماتها داخل التجمعات من مديريات الصحة والشباب والرياضة والتربية والتعليم والأبنية التعليمية والأوقاف والكهرباء.



وطالب المحافظ بسرعة البدء في أعمال تطوير المسرح المكشوف التابع لقصر للثقافة بمدينة طور سيناء بعد إغلاقه تمامًا لمدة تجاوزت 6 أعوام، دون الاستفادة منه.



وقال المحافظ إن مشروع تطوير المسرح المكشوف يجري تنفيذه بالتعاون بين المحافظة وزارة الثقافة، ومن المقرر أن يجري تجميل المنطقة المحيطة بالمسرح.



وأوضح أنه جاري أعمال التشطيبات النهائية في مشروع مضمار الهجن بمدينتي نويبع وطور سيناء، تمهيدًا لافتتاحها قريبًا، لافتًا إلى أنه جري استكمال مسجد الروضة بمدينة الطور، المقام على مساحة 1700 متر، والمقرر افتتاحه في أكتوبر المقبل بالتنسيق مع وزارة الأوقاف.