عاد اسم ظهور "الحركة الإسلامية في إسرائيل"، إلى التداول والاستهلاك الإعلامي والسياسي، بعد دخول الجناح الجنوبي للحركة بقيادة الدكتور منصور عباس، في ائتلاف حكومي إسرائيلي، يمهد الطريق لتشكيل حكومة ائتلافية بالتناوب بين نفتالي بينيت رئيس حزب "يامينا"، ويائير لابيد رئيس حزب "يش عتيد"، وهو حلف ربما ينهي 12 عاما من تولي بنيامين نتنياهو، رئيس حزب الليكود، منصب رئيس الوزراء.

وقد أثار التحالف الإسلامي الإسرائيلي جدلا واسعا في الأوساط الفلسطينية، التي اعتبرت أن هذا التحالف يقوّض من الحفاظ على الهوية الفلسطينية، ويشرعن مساعي نفتالي بينيت في "ابتلاع الأرض" و"تهويد المسجد الأقصى"، في حين تعول الحركة الإسلامية (الجناح الجنوبي) على السياسة والمفاوضات مع الحكومة الإسرائيلية لانتزاع بعض الحقوق الضائعة لعرب الداخل.

وبالعودة إلى تاريخ الحركة الإسلامية في إسرائيل، فإن أحد أهم أسباب انشقاقها هي المشاركة في انتخابات الكنيست الإسرائيلي، وكان هذا السبب مثار جدل فقهي وسياسي بين أتباع الحركة وشيوخها، أدى في نهاية المطاف إلى انقسامها إلى جناح شمالي يتزعمه القيادي الفلسطيني الشيخ رائد صلاح، وكان هذا الجناح يرفض المشاركة في الانتخابات، والآخر هو الجناح الجنوبي بزعامة الشيخ عبدالله نمر درويش، وهو الجناح الذي يؤيد المشاركة في انتخابات الكنيست، وعليه، ظل هذا الجناح مشاركا وفعالا في الحياة السياسية الإسرائيلية حتى الآن، بعد أن أعلن مشاركته في الحكومة الإسرائيلية الائتلافية المرتقبة.

• نبذة عن تاريخ الحركة الإسلامية في إسرائيل

بدأ ظهور مصطلح الحركة الإسلامية في إسرائيل نهاية عام 1983، حسب ما روى الشيخ رائد صلاح، قائد الجناح الشمالي للحركة، في مذكراته التي نشرها في كتاب "حوارات في تاريخ الحركة الإسلامية في فلسطين"، إلا أن ظهور ما يطلق عليه اسم "الصحوة الإسلامية" في بلدة أم الفحم بإسرائيل، كان سابقا عن هذا التاريخ، وتحديدا في منتصف سبعينيات القرن الماضي، إذ كانت القرى العربية داخل إسرائيل، وتحديدا في أم الفحم، تعاني فقرا في الثقافة الإسلامية، وسط توجه شباب الجامعات من الناحية السياسية إلى الحزب الشيوعي.

بدأت الحركة الإسلامية تنتشر بجهد فردي آنذاك أولا عن طريق الكتب الإسلامية، وكان من بينها كتب للمفكر المصري مصطفى محمود، ككتاب "حوار مع صديقي الملحد"، و"محاولة لفهم عصري"، وغيرهما، وكانت مثل هذه الكتب -حسبما يقول رائد صلاح- سلاحا له وزملائه في الجامعات للرد على الشيوعيين، ثم ما لبث أن التف حول الشيخ رائد مجموعة طلاب من نابلس وبيت لحم.

ويقول رائد صلاح إن عام 1977 كان بداية الصحوة الإسلامية في الداخل الإسرائيلي: "في هذا العام، بدأنا ندرك أمورا لم نكن ندركها من قبل، مثل ماذا يعني انتمائي للإسلام؟ كيف يحدد المسلم أهدافه؟"، ويضيف أن من ساعده على فهم ومعرفة أجوبة الأسئلة السابقة دعاة من الضفة وغزة، والشيخ عبدالله نمر درويش "وقراءتنا الأولى في الكتب الإسلامية، وكان كل منا يحرص على شراء 6 - 7 كتب عند ذهابه إلى أم الفحم؛ لبناء مكتبة إسلامية".

بدأت بعد ذلك تظهر ملامح العمل الإسلامي كإقامة المهرجانات الإسلامية، والخروج لصلاة العيد في العراء، والمكتبات الثقافية الإسلامية، ولم يكن في هذا الوقت عنوان محدد لكل العمل الإسلامي، فظهرت أسماء مثل "التائبون" أو "أتباع الحركة الإسلامية" و"الشباب المسلم" و"الصحوة الإسلامية"، وكانت كل هذه المصطلحات تدل على اقتراب وجود إطار لحركة إسلامية.

• ظهور أسرة الجهاد

بعد ذلك، بدأت تظهر بوادر تشكيل ما أطلقوا على أنفسهم "أسرة الجهاد"، وهو إطار كّوِّن من 60 شابا، دعوا إلى مواجهة جهادية ضد "الظلم الإسرائيلي"، انتهى المطاف بسجن الشيخ عبدالله ومجموعته في السجون الإسرائيلية، وخلال فترة سجنه، برزت قيادات إسلامية جديدة، تواصلت مع بعضها، وكان لديها إصرار على التعلم من تجربة "أسرة الجهاد"، فصبت تركيزها على العمل التربوي، وكان أحد أبرز هذه القيادات، الشيخ رائد صلاح.

بدأت منذ هذه الفترة لملمة العمل الإسلامي والتوسع الجغرافي -حسبما يقول رائد صلاح- تخللها خروج بعض قيادات العمل الإسلامي من السجن، منهم الشيخ عبدالله نمر درويش، الذين وجدوا واقعا جديدا مفروضا وقيادات شابة، فانخرطوا في العمل معهم، ومشوا مع الواقع دون شروط، حتى جاء عام 1983، الذي كان مفصليا في تاريخ الحركة الإسلامية، حيث عقدت جلسة بشأن ذلك نهاية العام بين قيادات العمل الإسلامي، تمخضت عن إطار تنظيمي باسم الحركة الإسلامية، ترأسه الشيخ عبدالله، وضم في عضويته الشيخ كمال الخطيب، والشيخ رائد صلاح، وغيرهما من قيادات الحركة في ذلك الوقت.

لكن، مواطن الخلاف سرعان ما دبت بين رائد صلاح وعبدالله نمر درويش في مجالات مختلفة، أشار إليها رائد صلاح وهي: الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، حيث "كان للشيخ عبدالله توجه سياسي مستقل ومختلف عما نتوافق عليه. وكانت جملته المشهورة في وصف حالنا مع الكيان وفق رأيه: (حالنا كحال المهاجرين عند النجاشي، ويجب أن نبني توجهنا وسياستنا الحزبية على أساس هذه الفكرة)".

ويضيف صلاح سببا آخر، وهو أحد الأسباب الرئيسية في الخلاف، وهي انتخابات الكنيست، حيث "ظهرت الحركة التقدمية (بزعامة محمد ميعاري)؛ إذ كان الشيخ عبدالله على تواصل معه لدعم انتخابات الكنيست، بالرغم من رأينا الواضح بالمقاطعة، بالإضافة إلى التصريحات الإعلامية، حيث وجدنا (رائد صلاح) انسجاما بين الشيخ عبدالله والإعلام العبري لا تتوافق مع ما نريد، بسبب هذه القضايا ظهر خلاف واضح وتياران بارزان، الأول يتزعمه الشيخ رائد، والثاني يتزعمه الشيخ عبدالله نمر".

لم تفلح محاولات الإصلاح بين الطرفين، بدأ رائد صلاح القيام بأدوار في مواجهة سلطات الاحتلال ضد ممارستهم القمعية والقيام بأدوار في نصرة المقدسات الإسلامية، كان هذا يحدث لأول مرة في إطار عمل جماهيري خارج الحركة الإسلامية، وبدأت مجموعة الشيخ رائد في تشكيل لجان إغاثية لجمع التبرعات دون تنسيق مع أحد من الداخل، وأرسلت هذه التبرعات لغزة، وهو ما مهد لفتح جسور تعاون بين رائد صلاح وقيادات حماس في غزة، وبدأت وفود الحركة تذهب إلى غزة، وهناك التقت بزعيم حماس في ذلك الوقت الشيخ أحمد ياسين.

ويقول رائد صلاح: "زادت هذه الزيارة من حدة التوتر مع الشيخ عبدالله، الذي كان يرى أن الاتجاه الإسلامي ليس له دخل بهذه الانتفاضة، إلا أننا ما سمعناه في تلك الزيارة يقول عكس ذلك تماما"، ومع الوقت تزايد الخلاف بين أفراد الحركة حول الانتفاضة الفلسطينية، وظهر التراشق الإعلامي بينهما، حتى جاءت انتخابات الكنيست عام 1992 التي أججت الخلاف.

يتحدث رائد صلاح عن ذلك فيقول: "في إحدى انتخابات الكنيست، غالبا انتخابات 1992، لأني كنت في بلدية أم الفحم التي دخلتها سنة 1989، حصل نقاش ساخن، ليس حول أن ندخل أم لا؟ لأن هذا الأمر كان غير مطروح مطلقا، على الأقل ليس بشكل علني، وإنما كان الحوار حول موقفنا من هذه الانتخابات بعد دخول القوى العربية الأخرى، وبدأنا نحس برغبة الشيخ عبدالله في التصويت لصالح ميعاري أو دراوشة أو غيرهما، وهذا استوقفنا. بل إنه، مثلاً، عمل جولة مع ميعاري في عكا خلال الانتخابات مما يوحي بتأييده له".

أثار ذلك، الخلاف بين أعضاء الحركة، فاتفقوا على قواسم مشتركة بينهما، وهي "لا نشارك في الانتخابات، ونترك للأفراد اتخاذ موقفهم كل حسب حسه الإيماني والوطني"، لكن الأمر لم ينته عند هذا الحد، فقد أدت مشاركة الشيخ رائد صلاح في الانتخابات المحلية في إسرائيل عام 1989، وفوزه بمقعد مدينة أم الفحم، إلى ظهور رمزيته في الداخل الفلسطيني، وبدأت تنهال عليه الدعوات للجولات والزيارات الخارجية، ومنها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، واضطلاعه بمهام "دبلوماسية"، كالتوسط للخلاف الدائم بين حركتي فتح وحماس.

ساهمت هذه النشاطات في زيادة التوتر بين جناحي الحركة الإسلامية و"بدأت تنمو بيننا وبين الشيخ عبدالله ظاهرة عدم الثقة، وتجلت هذه الظاهرة في مواقف يستشف منها ميل الشيخ عبدالله لدخول الكنيست، كان هذا عام 1996، وبدأت تظهر تصريحات من الشيخ عبدالله لدخول الكنيست، وهذا دون توافق".

ويواصل رائد حديثه: "حدث نقاش طويل حول موضوع الكنيست، انتهى إلى تصويت كانت النسبة الكبرى منه ضد الكنيست، لكن الشيخ عبدالله قال إن (خيارنا هو مقاطعة الانتخابات)، فتدخلت مجموعة رائد صلاح وقالت له (لا، خيارنا هو عدم المشاركة وليس المقاطعة، فهناك فرق سياسي بين المفهومين)، فكان الموقف النهائي أن الحركة الإسلامية أعلنت عدم المشاركة في انتخابات الكنيست وتركت لأبنائها حرية الاختيار.

ويضيف رائد صلاح فصلا من فصول الصراع، فيقول إن هناك مجموعة بدأت تلتف حول نتائج التصويت وطالبت بإعادته، الأمر الذي زاد من التوتر بين الجناحين، وسط هذا الجدل، ظهرت مجموعة من الطلاب المشاركين في التصويت، أثاروا قضية فقهية حول "هل يجوز دخول الكنيست من الناحية الشرعية؟"، فقال الشيخ عبدالله: "يجوز"، لكن مجموعة الشيخ رائد رأت رأيا آخر، وهي استصدار فتوى من 60 عالما مسلما، كما يقول رائد صلاح: "راسلنا علماء المسلمين، ووصلت فتوى تحرم دخول الكنيست من الشيخ القرضاوي"، فدب الخلاف بين الجناحين وازاد بينهما.

وبدأت منذ هذه المرحلة تمايز نهائي بين الجناحين، فدعمت جبهة الشيخ رائد كل مدن المثلث الشمالي، أما المثلث الجنوبي دعم جبهة الشيخ عبدالله، وبناء على ذلك، انقسمت الحركة الإسلامية إلى جناح شمالي وآخر جنوبي، وهو الجناح الذي دخل في التحالف الأخير لتشكيل الحكومة الإسرائيلية.