الخطوط الجوية القطرية توقف استلام طائرات إيرباص أيه 320 بسبب عيوب في السطح

أعلنت شركة الخطوط الجوية القطرية، اعتزامها وقف استلام الطائرات طراز "أيه 350" من شركة صناعة الطائرات الأوروبية أيرباص بسبب وجود عيوب تحت طلاء سطح الطائرة؛ ما اضطرها إلى وقف تشغيل عدد من طائرات هذا الطراز.



وقالت الشركة القطرية، في بيان، إن الطلاء في بعض طائرات الطراز ذي الممرين يزول بمعدل سريع، مضيفة أنها قررت وقف تشغيل طائرات هذا الطراز وعدم تسلم الطائرات الجديدة منه حتى يتم تحديد سبب هذه المشكلة وحلها.



وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن متحدثا باسم إيرباص رفض التعليق على بيان الشركة القطرية قائلا إن المناقشات مع العملاء سرية.



وذكرت بلومبرج، أن هذه الخطوة من جانب "القطرية" تمثل تصعيدًا للخلاف الذي تمت الإشارة إليه لأول مرة في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج الأسبوع الماضي، حيث هدد الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية أكبر الباكر بالتوقف عن استلام طائرات إيرباص بسبب مشكلة رفض مناقشتها بالتفصيل.



يذكر أن الخطوط الجوية القطرية التي تتخذ من الدوحة مقراً لها تسلمت 53 طائرة من طراز أيه 350 من أصل 76 طائرة هي إجمالي حجم التعاقد على هذا الطراز ، مما يجعلها أكبر عميل له.



في الوقت نفسه فإن "القطرية" من أهم عملاء شركة أيرباص واعتادت استغلال هذا الوضع للضغط على الشركة المصنع للطائرات من خلال التهديد بإلغاء أو تأجيل تسلم الطائرات أو انتقاد جودة الطائرات.



وأثناء جائحة فيروس كورونا المستجد مارس الباكر ضغوطا على شركتي أيرباص وبيونج الأمريكية من أجل السماح بقدر أكبر من المرونة في تسليم الطائرات ذات البدن العريض والتي تستخدم في الرحلات طويلة المدى التي تضررت بشدة أثناء الجائحة نتيجة القيود التي تم فرضها على حركة السفر.