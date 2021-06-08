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رئيس وزراء كندا: قتل عائلة مسلمة في أونتاريو عمل إرهابي

رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو
رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو
أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 8 يونيو 2021 - 9:30 م | آخر تحديث: الثلاثاء 8 يونيو 2021 - 9:30 م

وصف رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، اليوم الثلاثاء، مقتل أربعة أفراد من عائلة مسلمة في أونتاريو بأنه "هجوم إرهابي"، وتعهد باتخاذ إجراءات ضد الجماعات اليمينية المتطرفة.

وقال ترودو، في خطاب عام نقلت عنه صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، إن "ما حدث يوم الأحد، هو عمل إرهابي والخوف من الإسلام أمر مقزز.. إنه أمر مفجع من الصعب العثور على كلمات كافية".

وتعهد رئيس الوزراء الكندي بمقاومة العنف الذي شهدته أونتاريو، مؤكدا أن الإسلاموفوبيا حقيقة وأن الكراهية لها عواقب ويجب أن تتوقف.

كانت الشرطة الكندية أعلنت أول أمس أن خمسة أفراد من عائلة مسلمة، قد خرجت في نزهة على الأقدام عندما دهسهم شاب من لندن يقود شاحنة صغيرة.

وأوضحت الشرطة أن العائلة تم استُهدافها بسبب عقيدتها الإسلامية، وقُتل في الهجوم أربعة من الأفراد الخمسة، فيما لايزال الفرد الخامس - طفل - في العناية المركزة وفي حالة خطيرة.

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