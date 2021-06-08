 فيديو.. رئيس المحكمة الدستورية العليا: نتمتع بحرية مطلقة أمام سلطات الدولة - بوابة الشروق
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فيديو.. رئيس المحكمة الدستورية العليا: نتمتع بحرية مطلقة أمام سلطات الدولة

رئيس المحكمة الدستورية العليا
رئيس المحكمة الدستورية العليا
هبة يحيى
نشر في: الثلاثاء 8 يونيو 2021 - 4:54 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 8 يونيو 2021 - 4:54 ص

قال المستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن المحكمة جهة قضائية تتمتع بالاستقلالية عن بقية سلطات الدولة.

وأضاف المستشار «مرعي»، خلال حواره ببرنامج «بالورقة والقلم»، الذي يقدمه نشأت الديهي، عبر فضائية «TEN»، مساء الاثنين، أن المحكمة الدستورية تحرس الدستور الذي تستمد علومها وقيمتها منه.

وأوضح أن المحكمة الدستورية العليا تختص بعدة أمور؛ أبرزها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، والفصل في تنازع الاختصاص؛ وفض التناقض بين الأحكام النهائية الصادرة من جهات القضاء في مصر.

وأشار إلى أنه من ضمن اختصاصات المحكمة الدستورية، تفسير القوانين والتشريعات الملزمة، كما أنها تتمتع بالحرية المطلقة في مواجهة سلطات الدولة كافة.

وأكد أنه لا يوجد فصل مطلق بين سلطات الدولة، القضائية والتشريعية والتنفيذية، بل يكون هناك تعاون بينهم، ولكن كل جهة في اختصاصها حتى يحدث توازن.

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