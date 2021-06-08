تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الثلاثاء، طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف على غالبية الأنحاء ليلًا.

وأضافت «الأرصاد»، في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي، أنه من المتوقع حدوث نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة:

الصغرى العظمى

القاهرة 20 33

بورسعيد 20 29

الإسكندرية 18 29

شرم الشيخ 26 36

أسوان 25 41

كاترين 17 32

الإسماعيلية 19 34