 الأرصاد: طقس اليوم حار على غالبية الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 33 - بوابة الشروق
الثلاثاء 8 يونيو 2021 9:04 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
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الأرصاد: طقس اليوم حار على غالبية الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 33


نشر في: الثلاثاء 8 يونيو 2021 - 8:33 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 8 يونيو 2021 - 8:33 ص

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الثلاثاء، طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف على غالبية الأنحاء ليلًا.

وأضافت «الأرصاد»، في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي، أنه من المتوقع حدوث نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة:
الصغرى العظمى
القاهرة 20 33
بورسعيد 20 29
الإسكندرية 18 29
شرم الشيخ 26 36
أسوان 25 41
كاترين 17 32
الإسماعيلية 19 34

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