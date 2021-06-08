اليابان تدرس إصدار «جواز سفر لقاح كورونا» هذا الصيف

أوردت صحيفة "جابان تايمز" اليابانية اليوم /الثلاثاء/ أن البلاد تدرس إصدار جوازات سفر للمُحصنين ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بداية من هذا الصيف تمكن اصحابها من السفر إلى الخارج بسهولة ويسر.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة داخل الحكومة اليابانية - لم تسمها - القول إنه مع تزايد عدد الدول التي تتحقق من سجلات التلقيح الخاصة بزوارها، كإجراء لمراقبة الحدود، فمن المتوقع أن يُسهل إصدار "جواز سفر لقاح كورونا" خروج وسفر رجال الأعمال.

ويرأس كبير أمناء مجلس الوزراء كاتسونوبو كاتو فريق إعداد يتألف من مسئولين من وزارتي الخارجية والصحة لبحث هذا الملف وتحديد تاريخ التطعيم وصانع الحقنة المُعطاة لتدوينها في جوازات السفر، التي يُرجح أن تكون ورقية في بداية الأمر، مع إمكانية طرحها كتطبيقات على الهواتف الذكية في المستقبل. على حد قول هذه المصادر.

وفي حال أعلنت الحكومة اليابانية إصدار هذه الجوازات، فسوف يكون لزاما عليها أن تتفاوض بعد ذلك مع دول أخرى حول ما إذا كان الرعايا اليابانيون الحاصلون على الشهادة سيتم إعفاؤهم من الحجر الصحي بعد الدخول وكيف ستتعامل اليابان مع الزائرين بشهادات مماثلة!.

وفي إشارة إلى المخاوف في بعض الدول من أن إصدار مثل هذه الجوازات قد يؤدي إلى التمييز ضد الأشخاص غير المطعمين، قال كاتو "سنجري المزيد من المناقشات للاستجابة بشكل جيد للتحركات الخاصة بهذا الملف في الخارج".