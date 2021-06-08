محافظ الإسكندرية: غدا أول قرعة لتسكين 112 أسرة من نادي الصيد في بشائر الخير

أشاد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بالمشروعات التي تم تنفيذها في محافظة الإسكندرية، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلا إن من أهم المشروعات القومية الضخمة التي تم تنفيذها بالمحافظة هو إنشاء سوق الجملة الجديد بمدينة برج العرب، فضلًا عن مشروعات تطوير 7 مناطق عشوائية بالإسكندرية والتي بلغت تكلفتها نحو 811 مليون جنيه.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أن المحافظة شهدت إنشاء جراجات على أعلى مستوى، إضافة إلى مشروعات التحول الرقمي، والتصدي لمخالفات البناء، وتطوير محور المحمودية والمجمعات السكنية الجديدة في بشائر الخير، فضلًا عن المشروعات التي سيتم البدء في تنفيذها كقطار أبو قير والقطار السريع.

وذكر أن تكلفة المشروعات التي تم تنفيذها على مدار العامين الماضيين تجاوزت 16 مليار جنيه، لافتًا إلى لقائه اليوم بنائب رئيس الهيئة الهندسية بالإسكندرية، واتفاقهما على أن كل الشقق التي سيتسلمها أهالي منطقة نادي الصيد ستحتوي على 3 غرف وصالة، وإيجارها سيكون بمبلغ 250 جنيهًا فقط، إضافة إلى 50 جنيهًا للصيانة، بدلًا من 500 جنيه.

وأوضح أن غدًا أول قرعة لتسكين 112 أسرة من منطقة نادي الصيد في بشائر الخير، معقبًا: «كل واحد هيختار شقته بنفسه».

ولفت إلى تسليم ألف شقة لأهالي منطقة نادي الصيد خلال الشهرين المقبلين، مشيرًا إلى توجيهات الرئيس بتسليم لجنة كبيرة مكونة من المسؤولين والهيئة الهندسية ووزارتي الداخلية والتضامن وهيئة الرقابة الإدرية في المحافظة الوحدات السكنية لأهالي منطقة نادي الصيد.

وذكر أن مندوب التضامن سيتولي إعداد بحث حالة للأسر غير القادرة على دفع مبلغ الـ 300 جنيه الخاصة بإيجار الوحدة السكنية لتدفعها الوزارة أو الجمعيات الخيرية بدلًا عنهم، مضيفًا أن أي شخص يمتلك أرض فضاء مسجلة في الشهر العقاري في منطقة نادي الصيد سيحصل على تعويض يعادل ثمنها بالكامل.