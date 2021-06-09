قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن القطاع شهد نهضة ومشروعات غير مسبوقة خلال الـ7 سنوات الماضية، لافتًا إلى تنفيذ أكثر من 300 مشروع بتكلفة تتجاوز 40 مليار جنيه داخل قطاع الزراعة نفسه.

وأضاف القصير، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الثلاثاء، أن الحصيلة السابقة لا تشمل المشروعات المرتبطة باستصلاح الأراضي والتوسع الأفقي وتنمية البحيرات ومعالجة المياه، واصفًا مشروع «الدلتا الجديدة» بأنه عبقري.

وأشار إلى أن «الدلتا الجديدة» مشروع تنموي متكامل يعتمد على زراعة مليون فدان، وتخصيص المساحة المتبقية لإقامة مشروعات الثروة الحيوانية والتصنيع الزراعي، موضحًا أن استثمارات المشروع تتجاوز 300 مليار جنيه.

وذكر وزير الزراعة، أن زراعة مليون فدان صافي يمثل أكثر من 30% من مساحة الدلتا القديمة، متابعًا أن قيمة استصلاح تلك المساحة 250 مليار جنيه، بخلاف تكاليف محطة تحلية المياه.

وأوضح أن المشروع يعتمد على المياه الجوفية، ومعالجة مياه الصرف الزراعي، متابعًا أنه يأتي ضمن خطة الدولة في تنويع المصادر؛ لتلبية الاحتياجات المائية المتزايدة.

ولفت القصير، إلى أن الدولة تستهدف إقامة محطة معالجة مياه صرف زراعي قريبة من الحمام تنتج 6 ملايين متر مكعب، بتكلفة تتجاوز 60 مليار جنيه، معلنًا الانتهاء من المليون فدان خلال عامين.

وأكد أن المنتجات الزراعية المصرية تغزو كل أسواق العالم الآن، معقبًا: «نصدر 250 صنفًا إلى 150 سوقًا في 139 دولة، وتصدرنا المركز الأول في الموالح متقدمين على إسبانيا وبدأنا تصدير الموالح إليها».

وتابع وزير الزراعة، أن صادرات القطاع الزراعي بلغت العام الماضي 5.2 مليون طن بقيمة 33 مليار جنيه، مختتمًا أنها بلغت العام الحالي 3.5 مليون طن بقيمة 1.5 مليار دولار.