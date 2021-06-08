قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه تم توريد 147 ألفا و973 طنا من القمح المحلي خلال الموسم الجديد 2021، بمختلف الشون والصوامع على مستوى المحافظة حتى اليوم، مؤكدا على استمرار وانتظام عملية توريد القمح وأنه لا توجد أي معوقات في عملية التوريد، مكلفا تذليل كافة العقبات امام المزارعين بجميع مراكز التجميع والشون.



وأضاف محافظ أسيوط، أنه تم حصاد المساحة المنزرعة بنطاق المحافظة التي تقدر بنحو 233 ألفا و171 فدانًا، موضحا أن إجمالي عدد الشون والصوامع المعدة لاستلام القمح هذا العام هي 28 شونة وصومعة ومركز تجميع وهنجر بمختلف القرى والمراكز تستقبل الأقماح من المزارعين مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا وتبلغ إجمالي السعة التخزينية لها 167 ألفا و900 طن.



وأكد محمد إسماعيل وكيل وزارة التموين بأسيوط، أن المختصين عن استلام الأقماح يعملون على قدم وساق لتحقيق معدلات توريد أعلى من العام السابق وضمان توريد القمح المحلي بالمواصفات الفنية التي اعتمدتها الوزارة بضوابط محددة.



وأوضح أن سعر توريد القمح المحلي هذا العام زاد عن الأعوام السابقة حيث بلغ سعر توريد القمح ما يتراوح بين 705 آلاف و725 جنيها للأردب الواحد وفقا لدرجة النقاوة.



وأشار وكيل وزارة الزراعة بأسيوط هدى إسماعيل، إلى أنه يجري متابعة أعمال التوريد يوميًا لاستقبال الأقماح من المزارعين طبقا لأسعار التوريد ووفقاً لدرجة النظافة المحددة لجميع الأصناف المنتجة محليا والتحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع وتسهيل كافة الإجراءات التي تواجه المزارعين خلال عمليات التوريد.



وكان محافظ أسيوط، قد قام بتفقد ومتابعة أعمال حصاد القمح ببعض القرى والمراكز للوقوف على أعمال الحصاد وتوريد القمح للمطاحن والصوامع، موجهًا بضرورة تسهيل كافة الإجراءات أثناء الاستلام والتيسير على المزارعين بنطاق المحافظة حفاظاً على المحصول بإعتباره من المحاصيل الاستراتيجية الهامة.



وشدد على اللجان المختصة بالاستلام بضرورة التحقق من جودة الأقماح الموردة وكذا مراقبة حالة التخزين في الشون والصوامع، مؤكدًا على أن الدولة لا تدخر جهدا في الاهتمام بالمزارعين وتقديم كافة الإمكانيات اللازمة للحصول على أعلى إنتاجية للفدان.



وناشد المزارعين بتوريد القمح للصوامع والشون المخصصة لهذا الغرض بنطاق المحافظة.