علماء يتمكنون من تحديد جزيء لتجديد شباب الدماغ الوظيفي

تشير دراسات حديثة إلى تشكل خلايا دماغية جديدة كل يوم جراء الإصابة والتمارين البدنية والتحفيز العقلي، وتوصلت إحدى الدراسات إلى توصل "الخلايا الدبقية"، خاصة "الخلايا الدبقية قليلة التغصن"، تستجيب بشكل كبير للإشارات الخارجية والإصابات، وكتشاف التغيرات في الجهاز العصبي وتشكيل "مايلين" جديدة (مادة دهنية تحيط خلايا الأعصاب في الجهاز العصبي لعزلهم وزيادة النبضات الكهربائية).

وتوفر "المايلين" الجديدة، الذي يلتف على الأعصاب ويوفر الدعم الأيضي ونقل الإشارات الكهربائية للخلايا، واكتشاف التغييرات في الجهاز العصبي، فمع التقدم في العمر تقل فرص تشكيل "المايلين" وتتراجع الاستجابة للإشارات الخارجية، ويرتبط بهذا التراجع التدريجي، العجز الإداركي والحركي المرتبط بالتقدم في العمر الذي تم اكتشافه لدى كبار السن في عموم السكان، وتم الإبلاغ أيضًا عن ضعف تكوين "المايلين" لدى الأفراد الأكبر سنًا المصابين بأمراض تنكسية عصبية مثل التصلب المتعدد أو الزهايمر وتم تحديده كأحد أسباب تدهورهم السريري التدريجي.

حددت الدراسة الجديدة - التي أجريت في كلية الطب بجامعة "نيوويوك" - جزيء يعرف باسم TET كمكون ضروري لإصلاح "المايلين"، وأظهرت الدراسة، أن هذا الجزيء يعد مكون ضروري لإصلاح "المايلين"، ويعمل على تعديل الحمض النووي في خلايا دبقية معينة في أدمغة البالغين حتى يتمكنوا من تكوين مادة "المايلين" الجديدة في أعقاب التعرض لإصابة.

قالت الدكتورة سارة مويون أستاذ أمراض المخ والأعصاب بكلية الطب بجامعة "نيويورك": "صممنا تجارب لتحديد الجزيئات التي يمكن أن تؤثر على تجديد شباب الدماغ.. وجدنا أن مستويات جزيء TET1 تنخفض تدريجيًا في الفئران الأكبر سناً، وبهذا لم يعد من الممكن تعديل الحمض النووي بشكل صحيح لضمان تكوين المايلين الوظيفي".

