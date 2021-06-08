عطل واسع النطاق بالإنترنت يمنع الوصول إلى مواقع كبرى وسائل الإعلام العالمية

أبلغت كبريات وسائل إعلام وشركات عالمية منها موقع التدوينات القصيرة "تويتر، وشبكة "سي.إن.إن" الأمريكية، وصحيفتي "نيويورك تايمز" الأمريكية، و "جارديان" البريطانية، و شبكة "بلومبرج" الأمريكية، وموقع التجارة الإلكترونية "أمازون" و "ريدت" (مجتمع إخباري أمريكي على الإنترنت)، وصحيفة "لوموند" الفرنسية.

وقالت وكالة "رويترز" إن مواقع لشبكات لتواصل الاجتماعي والمؤسسات الحكومية ووسائل الإعلام في جميع أنحاء العالم تعرضت إلى أعطال متعددة صباح اليوم الثلاثاء، حيث أشارت بعض التقارير إلى وجود خلل في شركة "Fastly" لخدمات الحوسبة السحابية في الولايات المتحدة.

وقالت "Fastly" إنها كانت تحقق في "التأثير المحتمل على الأداء مع خدمات CDN الخاصة بنا"، وفقا لموقعها الإلكتروني.

وأظهر الموقع أن معظم مناطق تغطية "Fastly" كانت تواجه "تدني الأداء".

بشكل منفصل، بدا أن موقع "أمازون" للبيع بالتجزئة معطل أيضا، ولم تعلق الشركة على الأمر.

وأبلغ ما يقرب من 21000 من مستخدمي "ريدت" عن مشكلات في منصة التواصل الاجتماعي، بينما أبلغ أكثر من 2000 مستخدم عن مشاكل مع "أمازون"، وفقا لموقع مراقبة انقطاع التيار "داونديتكتور".

وكان موقع "تويتش" الخاص بشركة "أمازون" يعاني أيضا من انقطاع الخدمة، وفقا لموقع "داونديتكتور".

كما واجهت المواقع الإلكترونية التي تديرها منافذ إخبارية بما في ذلك "فاينينشل تايمز" و"الجارديان" و"نيويورك تايمز" و"بلومبرج نيوز" و"هآرتس" انقطاعات في الخدمة.