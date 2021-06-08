انتقادات لـ هاري وميجان بعد تسمية ابنتهما لي لي ديانا: شيء وقح للغاية

أعلن الأمير هاري وزوجته الدوقة ميجان ماركل، الأحد الماضي، عن ولادة طفلهما الثاني، وهي ابنتهما "ليليبيت ديانا"، بمستشفى سانتا باربارا في كاليفورنيا.

وقال هاري وميجان، في بيان مشترك: "يوم 4 يونيو، منّ الله علينا بوصول ابنتنا (لي لي)، وهي أروع مما كان يمكن أن نتصور، ونحن ممتنون للحب والدعاء الذي غمرنا من مختلف أرجاء العالم".

أثار الزوجان الجدل بعد قرار تسمية مولودتهما "لي لي ديانا"، حيث استلهما اسم "ليليبيت" أو "لي لي" من اسم الملكة إليزابيث، جدة الأمير هاري، واسم والدته الأميرة الراحلة ديانا، فلماذا استلهما هذين الاسمين بالذات، خاصة بعد الانتقادات التي وجهتها ميجان ماركل للعائلة المالكة، في حوارها الأخير مع الإعلامية الأمريكية أوبرا وينفري.

بحسب ما نشر في الموقع الأمريكي "إنسايدر"، انتقد برنامج "لووس وومن" البريطاني، اختيار هاري وميجان اسم ابنتهما "لي لي ديانا"، حيث قالت الصحفية، جين مور: "لمحة طيبة من الزوجين، تسمية الابنة على اسم الملكة، ولكن من 3 أسابيع فقط، انتقد الأمير هاري، والده، وطريقة تربيته له. أظن أن هذه مجرد لفتة عاطفية من الزوجين لاستعطاف العائلة المالكة، بدلا من تقديم اعتذار على ما بدر منهما في الشهور الماضية.. الموضوع غريب".

بينما أشارت مقدمة برنامج "جوود مورنينج بريتين"، الإعلامية أنجيلا ليفين، إلى أن "تسمية مولودة الأمير هاري والدوقة ميجان ماركل، باسم (ليليبيت)، شيء وقح للغاية؛ لأنه اسم خاص بالملكة، وكان يناديها به فقط زوجها فيليب، الذي لم يمر على وفاته فترة طويلة، فحتى الأمير تشارلز ابن الملكة إليزابيث نفسه، لا يستطيع أن ينادي والدته بهذا الاسم؛ نظرا لشدة خصوصية الاسم بالنسبة لها".

بينما قال الإعلامي بيرس مورجان: "تسمية المولودة بهذا الاسم مفارقة غريبة، فهذان الزوجان كل ما كانا يفعلانه خلال الأسابيع الماضية هو انتقاد العائلة المالكة وتحطيمها، وها هما الآن يقومان بتسمية مولودتهما تيمنا باسم الملكة إليزابيث".

في حين قالت الكاتبة سالي بيديل سميث، التي كتبت سيرة الملكة إليزابيث: "للأسف، لا يوجد أمام الملكة إليزابيث في ظل هذا المناخ المتوتر الذي خلقه الأمير هاري بانتقاده للعائلة المالكة في العلن، إلا قبول تسمية مولودة الأمير هاري تيمنا باسمها، حتى إذا كانت تشعر أن هذا (انتهاك لخصوصيتها)؛ لأن هذا الاسم كان يناديها به زوجها فقط، فأي رفض الآن لطلبات الأمير هاري والدوقة ميجان، سيكون ضد العائلة المالكة".

من جانبها، لم تدل العائلة المالكة بأي تعليق على تسمية المولودة الجديدة بهذا الاسم، بل نشر حساب العائلة المالكة الرسمي على "تويتر" رسالة تهنئة قال فيها: "تهانينا لدوق ودوقة ساسكس على ولادة (ليليبت ديانا). تسعد الملكة وأمير ويلز ودوقة كورنوال ودوق ودوقة كامبريدج بهذه الأخبار، و(ليليبت) هي الحفيدة الـ11 لصاحبة الجلالة".

يذكر أن الدوقة ميجان ماركل، زوجة الأمير هاري، قد انتقدت العائلة المالكة خلال حوار أجرته مع الإعلامية الأمريكية "أوبرا وينفري"، في شهر مارس الماضي، حيث قالت إن العائلة المالكة البريطانية رفضت جعل ابنها "آرتشي" أميرا، وذلك بسبب عنصريتهم ومخاوفهم بشأن مدى سمرة بشرته.

وتابعت ميجان: "بمجرد زواجنا، بدأ كل شيء في التدهور فعلا، وأدركت أنني لست فقط غير محمية، ولكنهم على استعداد للكذب لحماية أفراد آخرين من العائلة، لكنهم لم يكونوا مستعدين لقول الحقيقة لحمايتي وزوجي".