وزير المالية: قرار الإصلاح الاقتصادي الذي اتخذه الرئيس السيسي كان تاريخيا

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن قرار الإصلاح الاقتصادي الذى اتخذه الرئيس عبد الفتاح السيسي كان تاريخيا ، مشيرا إلى أن الدولة مستمرة في البناء للمستقبل من أجل أن تصبح من الدول الكبرى.

وأكد الدكتور معيط ـ خلال اتصال هاتفي مع قناة "صدي البلد" الفضائية لبرنامج مسئوليتي مع الإعلامي أحمد موسي مساء اليوم الإثنين، إن الاعوام السبعة الماضية من البناء غيرت وجه الحياة في مصر بعد أن شهدت البلاد تحديات كبيرة داخليا وخارجيا في الفترة الماضية.

وأشار وزير المالية إلى أن مصر شهدت أياما عصيبة في كافة القطاعات وكانت عاجزة عن توفير السلع، لافتا إلى أنه في عام 2014 كانت محلات بيع السلع الغذائية خالية.

وتوقع الدكتور معيط وزير المالية، أن تصل نسبة الزيادة في إجمالي الايرادات الضريبية بنسبة 15% عن العام الماضي.

وأكد الدكتور معيط أن أكثر من 300 مليار جنيه من موازنة الدولة للاستثمارات الجديدة التي تغير وجه مصر.

أشار إلى أن مصر تعطي زيادة في الرواتب حاليا أعلى من نسبة التضخم، لافتا إلى أن مصر نجحت في إصلاح منظومة الأجور والمعاشات.

في سياق آخر، كشف وزير المالية عن صرف الزيادة الجديدة للمعاشات في الأول من يوليو المقبل، معلنا أنه سيتم زيادة المرتبات بداية من 20 يوليو المقبل، مشيرا إلى أنه سيتم صرف الزيادات مع مرتبات يوليو المقبل.

وأشار الدكتور معيط إلى أن هناك نوعين من الزيادات، أولهما الزيادة للعلاوة الدورية وهي تصرف للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية تصرف بحد أدنى 75 جنيها، وغير المخاطبين والأطباء والمدرسين والدكاترة الجامعيين تصل العلاوة لـ13%.

وأوضح أنه للمخاطبين بالخدمة المدنية أو غير المخاطبين يكون لهم حافز إضافي يبدأ من 175 جنيها للدرجة السادسة والخامسة والرابعة، والدرجة الثالثة 225 والدرجة الثانية 275 والاولى 325، فيما تصل لـ400 جنيه للدرجات الوظيفية الأخرى.

وأوضح أن هناك 10 ملايين مواطن من المعاشات سيحصلون على زيادة المعاش، معلنا أن هذه الزيادات ستكلف الدولة بخصوص زيادة المرتبات والترقيات بإجمالي 28 مليار جنيه.

من جهة أخري، أكد وزير المالية أن هناك زيادة مقبلة في أسعار السجائر، موضحا أن قانون التأمين الصحي وضع بأن يكون هناك زيادة ربع جنيه كل 3 سنوات على علبة السجائر، والذي يستهدف تمويل التأمين الصحي الشامل.