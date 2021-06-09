رفع 50 طن مخلفات من شوارع وميادين حي غرب المنيا

شهد حي غرب مدينة المنيا، على مدار ٢٤ ساعة، تكثيف حملات تهذيب وقص عدد من الأشجار وتهيئة عدد من المسطحات الخضراء، بما يتوافق مع المجهود الملحوظ في تتابع حملات النظافة ومواصلة دورية الأعمال لرفع كفاءة النظافة، ورفع 50 طن مخلفات من محيط وشوارع الحي.



وقال وليد فرحات، رئيس حي غرب المنيا، إن قسم الحدائق بالحي أجرى عملية تهذيب جميع الأشجار والمسطح الأخضر بميدان كلية الآداب بشلبي، إضافة إلى رفع جميع الأتربة المنتشرة بنطاق شوارع المنطقة.



وفي سياق متصل، أفاد محمد حسين، سكرتير حي غرب، بأن قسم البيئة تمكن من رفع ٥٠ طن مخلفات وتراكمات قمامة بمعدات الحي، مضيفًا أن القسم بمنطقة الخشابة شهد نشاطًا ملحوظًا، حيث نجح في رفع كل التراكمات والقضاء على هذه الظاهرة، وكنس طريق مصر- أسوان الزراعي بنطاق عزبة الخشابة.



وتابع العميد محمد صلاح أبو كريشة، رئيس مركز ومدينة المنيا، حالة النظافة العامة بشوارع الحي، بداية من طريق مصر أسوان أمام مستشفى الكبد مرورًا بكوبري الأخصاص ومدخل جامعة المنيا ومديرية الشباب والرياضة، وصولًا إلى ميدان شلبي، ثم إلى مديرية الزراعة وكوبري المحطة وصولًا لعزبة الخشابة وشارع سكة تلة ومنطقة المدارس وشارع الموقف والشارع الإسباني ومنطقة لوقا، ورصيف جانب ترعة الإبراهيمية بالمحاذاة لطريق مصر أسوان الزراعي.