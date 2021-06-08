صحة الشرقية: تشميع 14 منشأة غذائية وإعدام 460 كيلو أغذية فاسدة في 3 مدن

أعلن الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، أن إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، بالتنسيق مع مفتشي مكاتب الأغذية بالإدارات الصحية بمدن ومراكز الزقازيق وأولاد صقر والقنايات، شنت حملات تفتيشية على المنشآت الغذائية؛ لمراجعة السلع المعروضة والتأكد من جودتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.



وأوضح وكيل الوزارة، في بيان له، اليوم الثلاثاء، أن الحملات أسفرت عن ضبط 14 منشأه غذائية تُدار بدون ترخيص، وبها نقص شديد في الاشتراطات الصحية، فيما تمت مخاطبة الجهات المختصة لغلق تلك المنشآت لما تمثله من خطر داهم على الصحة العامة للمواطنين.



كما تم ضبط وإعدام 460 كيلو أغذية مختلفة؛ لوجود تغير في خواصها الطبيعية وعجم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وسحب 119 عينة وإرسالها للمعامل المركزية لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة، وتحرير 60 محضر بجنح صحية للمخالفين بمراكز شرطة الزقازيق وأولاد صقر والقنايات.