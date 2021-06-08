 بايدن يؤكد التزام الولايات المتحدة الثابت بسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بايدن يؤكد التزام الولايات المتحدة الثابت بسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 8 يونيو 2021 - 7:57 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 8 يونيو 2021 - 7:57 ص

بحث الرئيس الأمريكي جو بايدن مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مكالمة هاتفية سبل مكافحة الفساد وتطبيق إجراءات الإصلاح في أوكرانيا، وأكد بايدن التزام الولايات المتحدة الثابت بسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها.
وقالت جين ساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض في بيان اليوم الثلاثاء، إن: "بايدن وزيلينسكي ناقشا الشراكة الاستراتيجية ودعم خطة الرئيس الأوكراني لمكافحة الفساد وتطبيق خطة الإصلاح بناءً على قيم الديمقراطية المشتركة وتطلعات كييف الأوروبية الأطلسية والتي تحقق العدالة والأمن والازدهار لشعب أوكرانيا".
وناقش الزعيمان أيضًا الحاجة إلى تعاون وثيق في مجال أمن الطاقة ومكافحة فيروس كورونا، بما في ذلك خطط الولايات المتحدة لتوفير 900 ألف جرعة لقاح لمساعدة أوكرانيا في مواجهة الوباء.
ودعا بايدن زيلينسكي لزيارة واشنطن في وقت لاحق من هذا الصيف.

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