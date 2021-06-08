تابع أحمد زين العابدين رئيس حي شمال أعمال الرصف الجارية بمنطقة نجع الطينة المتفرع من طريق السوفوتيل بالكرنك، وذلك في استجابة من سلطات المحافظة عقب ورود عدة شكاوى من المواطنين ومطالبات برصف الطريق تسهيلًا على المارة هناك.



من جهته، أكد طارق لطفي رئيس مدينة الأقصر أنه تم تكليف رئيس حي شمال بتذليل جميع العقبات وتسخير إمكانيات الحي، لإنجاز أعمال الرصف وفقاً للجدول الزمني، وذلك وسط حالة من الارتياح الشديد بين أهالي نجع الطينة لتنفيذ أعمال الرصف وإنهاء الخلاف الموجود على الطريق وحل مشكلة رصفه القائمة منذ سنوات طويلة.