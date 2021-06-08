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برلمان ناميبيا يناقش اتفاق مصالحة ألمانيا للبلاد

ناميبيا
ناميبيا
د ب أ
نشر في: الثلاثاء 8 يونيو 2021 - 10:13 م | آخر تحديث: الثلاثاء 8 يونيو 2021 - 10:13 م
بدأ برلمان نامبيا، اليوم الثلاثاء، مناقشة اتفاق مصالحة مزمع تعتذر بموجبها ألمانيا للدولة الواقعة فى غرب إفريقيا عن الفظائع التى ارتكبتها كقوة استعمارية هناك منذ أكثر من قرن.

ومن المتوقع إجراء تصويت في الأيام المقبلة يمكن بعده توقيع وزيري خارجية البلدين على الاتفاق.

وأشارت رئيسة الوزراء، سارا كوجونجيلوا، التي قدمت الاتفاق الإطاري اليوم الثلاثاء، إلى التقييمات العامة المختلفة للوثيقة، لكنها أضافت أنه من المهم الحفاظ على الوحدة على الصعيد الوطني.

وبعد مرور أكثر من 100 عام على الجرائم التي ارتكبتها القوة الاستعمارية الألمانية في ما يعرف الآن بناميبيا، باتت تعترف الحكومة الألمانية بالفظائع المرتكبة ضد مجموعتي هيرورو وناما العرقيتين باعتبارها إبادة جماعية في الاتفاقية.

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