سلط اللواء عصام والي، رئيس الهيئة القومي للأنفاق، الضوء على إنجازات الهيئة خلال الفترة الماضية، لافتًا إلى افتتاح المرحلة الرابعة لخط المترو الثالث، وبدء العمل في الخط الرابع.

وأضاف والي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «المواجهة»، الذي تقدمه الإعلامية ريهام السهلي عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الاثنين، أن نسبة إنجاز المرحلة الثالثة للخط الثالث «العتبة – كيت كات - روض الفرج» بلغت 70%، مشيرًا إلى فتحها على مراحل اعتبارًا من النصف الأول للعام المقبل.

وأشار إلى أن إجمالي طول خط القطار الكهربائي الخفيف «عدلي منصور - العاشر - العاصمة الإدارية» يبلغ 103 كم، معلنًا افتتاح المرحلتين الأولى والثانية بطول 70 كم في شهر أكتوبر من العام الجاري.

وذكر رئيس القومية للأنفاق أن القطار الكهربائي الخفيف أهم وسيلة نقل جماعي إلى العاصمة الإدارية الجديدة، موضحًا أنه يأتي في إطار رؤية مصر لعام 2054 بالتحول من خطوط نقل مترو إلى شبكة مربوطة بكل أنحاء القاهرة الكبرى، عبر وسائل جر كهربائي مختلفة.

ولفت إلى أن القطار الكهربائي ومترو الأنفاق وسيلة حضارية وآمنة وسريعة وصديقة للبيئة، إضافة إلى أن لها مردود إيجابي على المواطن وتحد من التلوث البيئي وتحقق الوفر في الوقود.

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