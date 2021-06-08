 البرق يودى بحياة 27 شخصا بشرق الهند - بوابة الشروق
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البرق يودى بحياة 27 شخصا بشرق الهند

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 8 يونيو 2021 - 2:24 م | آخر تحديث: الثلاثاء 8 يونيو 2021 - 2:24 م
قال مسؤولون، اليوم الثلاثاء، إن ما لا يقل عن 27 شخصا لقوا حتفهم  بسبب  صواعق البرق في عدة مناطق بولاية بنغال الغربية.

وضربت عواصف قبل موسم الأمطار الموسمية ست مناطق بالولاية في وقت متأخر من أمس الاثنين، تصاحبها عواصف قوية.

وقال مسؤول إدارة الكوارث ميرنال كانتي رانو إنه على الرغم من وقوع معظم الضحايا بسبب صواعق البرق، تم تسجيل حالات وفاة عقب انهيار أكواخ عش وأشجار.

وأضاف رانو أنه في أسوأ حادث، ضربت صاعقة برق ستة أشخاص كانوا جالسين بالقرب من مضخة في منطقة مرشد آباد.

وأعرب رئيس الوزراء الهندي ناريندار مودي عن حزنه لوقوع ضحايا. وأعلن عن منح تعويض لأسر الضحايا يبلغ 200 ألف روبية (2746 دولار) و500 ألف روبية لكل مصاب.

وفي واقعة متصلة، تعرضت رحلة جوية داخلية لاضطرابات جوية قبل هبوطها في عاصمة الولاية كولكاتا، ما أسفر عن إصابة ثمانية ركاب.

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