تموين الزينية بالأقصر تحرر 64 مخالفة في مايو الماضي

شنت إدارة التموين بمركز ومدينة الزينية شمال الأقصر، عدة حملات تفتيشية على مدار شهر مايو، أسفرت عن تحرير ٦٤ محضر مخالفة تموينية.

ففى مجال المخابز البلدية.. تحرير ٤٣ محضرا، تضمنت محضرين لمخابز مغلقة بدون إذن، و١٧ محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و٥ محاضر موقف عن الإنتاج بدون عذر، و٤ محاضر إنتاج خبز ناقص عن الوزن القانونى، ومحضرين تصرف، و٤ محاضر جوال دقيق بلدى مدعم قبل بيعها فى السوق السوداء، و٧ محاضر عدم نظافة، و٤ محاضر عدم الإعلان عن مواعيد تشغيل، ومحضرين عدم الالتزام بمواعيد.

وفى مجال المحلات العامة، تحرر ١٥ محضر عدم الإعلان عن الأسعار، و٥ محاضر عدم الاحتفاظ بشهادة صحية، ومحضر ذبح خارج السلخانة .

فيما أعلنت مديرية التموين بالأقصر، ضبط ٤٠٠ كيلو لحوم ودواجن وكبدة ومصنعاتها منتهية الصلاحية قبل ترويجها على المواطنين ووصولها إلى المستهلكين، وضبط مخزن غير مرخص، وبحيازته ٥٠٠ لتر ألبان بإجمالي نصف طن غير صالحة للاستهلاك الآدمي لعدم اتباع قواعد التخزين السليمة قبل بيعها بالسوق، وتم التحفظ على المضبوطات لحين تصرف النيابة.