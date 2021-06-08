قال الدكتور طارق الرفاعي معاون وزير الإسكان والمتحدث الرسمي باسم مشروع تطوير الريف المصري، إن الوزارة مسئولة عن تطوير 24 مركزا على مستوى الجمهورية، ضمن مبادرة «حياة كريمة».

وأضاف «الرفاعي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، عبر فضائية «الحياة»، مساء الاثنين، إن الوزارة مسؤولة عن توفير جميع المرافق بتلك المراكز، سواء كانت صرف صحي أو طرق أو كباري أو مجمع خدمات.. إلخ.

وأوضح أنه بالنسبة لمبادرة «سكن كريم»، التي تهدف لتحسين الأوضاع الصحية والبيئية، وتطوير منازل الأسر الفقيرة، فقد حصر الجهاز المركزي للتعمير، من خلال بيانات وزارة التضامن الاجتماعي، عدد المستحقين لهذا السكن، بإجمالي 53 ألف و868 منزل.

وأكد أن الوزارة ستقوم بتمثيل النموذج النمطي لـ«سكن كريم»، على مساحة بنائية من 60 إلى 70 مترا، ومن ثم يتم تسليم المنازل للأهالي فور انتهائها دون أي مقابل.

وأشار إلى أنه ليست جميع البنايات تحتاج لهدم وإعادة بناء، بل هناك منازل تحتاج إلى إعادة ترميم فقط، وكل هذا يتوقف على البيانات التي ترسلها وزارة التضامن الاجتماعي، إلى وزارة الإسكان.