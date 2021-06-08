أفادت بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الثلاثاء، بأن حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة ارتفعت بنسبة تقل عن 1ر0% خلال 24 ساعة حتى الساعة 06:56 صباحا بتوقيت نيويورك، ليصل إجمالي إصابات كورونا في البلاد إلى قرابة 4ر33 مليون حالة إصابة.

وجاءت الزيادة على المستوى الوطني مماثلة لمتوسط الزيادة اليومية المسجلة الأسبوع الماضي، والذي كان أقل أيضا من 1ر0%.

وتم تسجيل أكبر عدد من الإصابات المؤكدة حتى الآن في ولاية كاليفورنيا، حيث بلغ الإجمالي 8ر3 مليون حالة، بزيادة طفيفة عن نفس التوقيت أمس.

وشهدت ولاية وايومينج زيادة بنسبة 2ر0% في الإصابات عن نفس التوقيت أمس، ليرتفع الإجمالي بها إلى 60 ألفا و779 حالة.

كما سجلت ولاية نورث كارولينا أكبر عدد من الوفيات المرتبطة بالوباء خلال الـ24 ساعة الماضية بواقع 48 حالة وفاة.