قال محمد معيط وزير المالية، إنه في 30 يونيو الجاري سيكون تم سداد 330.5 مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة للهيئة القومية للتأمينات والمعاشات خلال 24 شهرا جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بوزارة المالية.



واضاف معيط أن مصر قدمت نموذجًا ناجحًا في الإصلاح الاقتصادي، على حد وصف مدير عام صندوق النقد الدولي، وجاء الاقتصاد المصري في المركز الثاني بين أكبر الاقتصادات بالوطن العربي خلال عام 2020، وبلغ حجم الاقتصاد القومي ٣٦١,٨ مليار دولار، وكانت مصر من الدولة القليلة التي حققت نموًا إيجابيًا خلال «الجائحة» بنحو ٣,٦٪.



وأوضح معيط أن علاقة مصر مع صندوق النقد الدولى ممتدة، وأن برنامج التعاون المشترك مستمر في الدعم الفني، بعدما نجحنا فى التنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادي على نحو انعكس إيجابيًا في مواجهة جائحة كورونا، وقد استفدنا من هذه الخبرات الدولية في الخطة الاستراتيجية للإيرادات المتوسطة، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي.