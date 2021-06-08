القيعي: كنت أتمنى استمرار ساسي مع الزمالك

صرح عدلي القيعي، مستشار مملس إدارة الأهلي، بأنه كان يتمنى بقاء فرجاني ساسي، لاعب الزمالك، مع ناديه بعدما اقترب رحيله حسبما ذكرت التقارير الصحفية في الساعات الأخيرة.

وقال عدلي القيعي في تصريحات تلفزيونية لقناة ناديه: «الاهلي عليه ألا ينشغل بنا بروحه البعض من الاساس ليس لدينا داعي بما يحدث للفريق المنافس هي اخبار غرضها وهدفها تنويم الأهلي».

ورد القيعي على تصريحات وكيل عمرو السولية .. قائلا: «هل من المنطقي أن يتحدث الوكيل على لسان اللاعب في كل ما وعلاقته بالنادي؟».

وتحدث عدلي القيعي عن إنفاق الأهلي لنكوين جيله الذهبي عام 2005.. قائلا: «الزمالك كان ينفق أكثر من الأهلي وهو امتلك مصدر عظيم للتمويل لم يحظ به غيره ولا يملكه غيره وهو سوره».

وأتم: «يتحدثون عن وكالة الأهرام للإعلان وهم امتلكوا كل شيء وأنفقوا أكثر من الأهلي».