الإسكندرية: لا شكاوى من مستوى امتحان

تفقد الدكتور محمد سعد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، صباح اليوم الثلاثاء، بعض لجان امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي؛ لمتابعة انتظام سير العملية الامتحانية، حيث يؤدي الطلاب امتحان العلوم.

وقال وكيل الوزارة، إنه لم تَرِد أي شكاوى من مستوى امتحان العلوم، سواء خلال متابعة مدير المديرية أو من خلال غرف العمليات بالإدارات التعليمية، مشددا على مستوى نظافة دورات المياه وتطهير وتعقيم اللجنة يوميا، مؤكدًا ضرورة التأكيد على المراقبين بالتواجد قبل اللجان بفترة كافية.

بدأ سعد، جولته التفقدية بمتابعة لجنة ابن أنس الرسمية لغات بإدارة وسط، واطمأن من الطلبة والطالبات على مستوى الامتحان، كما تابع لجنة طه حسين الإعدادية بنات بإدارة وسط.

تأتي زيارة مدير المديرية في إطار التأكد من عدم وجود أي معوقات للطلاب والمراقبين، ومتابعة خَفْض أعداد الطلاب باللجان الفرعية ليصبح 14 بدلا من 20 طالبًا، وكذلك الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من تطهير وتعقيم اللجان واستخدام أجهزة الكشف الحراري، والتباعد الاجتماعي الآمن وارتداء الكمامات ونشر ملصقات توعية بمخاطر كورونا للطلاب والملاحظين حفاظًا على صحة الطلاب والمعلمين وجميع القائمين على العملية الامتحانية ومجابهة فيروس كورونا، والتأكيد على نشر جدول الامتحان في أماكن واضحة وكذلك دليل اللجان، ومتابعة حظر استخدام الهواتف المحمولة داخل اللجان للطلاب والمعلمين.

وشدَّد على الالتزام بتعليمات خروج الطلاب على دفعات بعد أداء الامتحان لعدم التزاحم، وكذلك تنظيم دخول وخروج الملاحظين والمراقبين، وتم تشكيل غرفة عمليات بكل إدارة تعليمية وغرفة عمليات مركزية بالمديرية لمتابعة الامتحانات.

وكانت امتحانات الشهادة الإعدادية قد بدأت يوم 5 يونيو الجاري، ومن المقرر لها أن تنتهي 10 يونيو 2021.