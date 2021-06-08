قطع مياه الشرب عن طريق السادات بالكامل لمدة 10 ساعات في أسوان

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، عن قطع مياه الشرب عن طريق السادات بالكامل من بداية الشرطة العسكرية وحتى متحف النوبة شاملة المناطق التالية:

(خلف متحف النوبة – خلف المستشفى العسكرى – حي خالد بن الوليد – عمارات التأمين الأهلية – عمارات المقاولون العرب – شارع خلف الجراد – مدينة ناصر – حي العقاد – امتداد العقاد – حي الشروق – نجع المحطة – شارع جامع الجعفرية – الرضوانية – بنك الدم )، وذلك اعتباراً من الساعة العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء، الموافق وحتى الساعة الثامنة من صباح اليوم التالي الأربعاء.

ويأتي ذلك نظرًا للطلب المقدم من شركة المقاولون العرب بقطع مياه الشرب عن طريق السادات بالكامل؛ لتنفيذ أعمال الإصلاح والصيانة بخط الانحدار الرئيسي بالجبانة الفاطمية القائم حالياً.

وناشدت الشركة المواطنين والجهات الخدمية المعنية بتوفير احتياجاتهم واحتياجات المواقع الخدمية من مياه الشرب قبل الفترة المحددة.