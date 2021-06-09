كشف الإعلامي خالد الغندور نجم نادي الزمالك السابق، عن أن النادي بصدد عقد صفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال الغندور عبر قناة "الزمالك": "هناك صفقتين من العاير الثقيل للاعبين أجانب.. و3 لاعبين مصريين جامدين جدا جدا جدا".

وتابعك "اللاعبين الأجانب من بينهم لاعب ستحبه جماهير الزمالك للغاية".

يذكر أن الزمالك لم يحسم مصير أجانب الفريق، في وقت يقترب فيه التونسي فرجاني ساسي من الرحيل المجاني بنهاية الشهر الجاري، فيما يحيط الجدل بمستقبل الثنائي المغربي حميد أحداد وأشرف بن شرقي إذ ينتهي عقد كل منهما بنهاية الموسم المقبل، فيما لا يلقى التونسي حمزة المثلوثي قبولاً بشأن الاستمرار، كذلك لم يحسم الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الفريق مصير التونسي الآخر سيف الدين الجزيري المعار من المقاولون العرب.