البحث العلمي: تصنيع أول آلة ذكية لبيع الخضروات والفواكه بأيد وعقول مصرية لمواجهة كورونا

قال الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا اليوم الثلاثاء، إن الأكاديمية كانت قد أطلقت على منصة بنك الابتكار المصري، التابع للأكاديمية، مسابقة تحدى وطلبت من المبتكرين والباحثين المصريين تقديم أفكارهم المبتكرة لتصنيع ماكينة ذكية لبيع الخضروات والفواكه ، وتولت الأكاديمية تقييم الأفكار، وبالفعل فاز مركز الذكاء الاصطناعي بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بأفضل تصميم في تحدي بنك الابتكار.

جاء ذلك خلال احتفال الأكاديمية وجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا اليوم الثلاثاء، بتسليم أول "آلة ذكية لبيع الخضروات والفواكه" بأيد مصرية وعقول شباب الباحثين بالجامعة لتقليل التلامس والاختلاط ولمس الأغذية الطازجة أثناء التسويق ومجابهة تفشي جائحة كورونا.

وأضاف صقر أن الأكاديمية دعمت تحويل الفكرة إلى منتج بالتعاون مع المطور الصناعي المصري "شركة العربي" ، الأمر الذي يعد تجسيدا حقيقيا للتعاون بين البحث العلمي والصناعة، وهو الهدف الأكبر الذي تسعى له الدولة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ممثلة في أكاديمية البحث العلمي لإيجاد تكنولوجيات محلية بديلة وحلول مبتكرة ودعم مبادرة تعميق التصنيع المحلي وصنع في مصر.

وأعرب رئيس الأكاديمية عن سعادته واعتزازه بفريق العمل المتميز من جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا الذي شارك في هذا الإنجاز وبالتعاون المثمر مع المطور الصناعي المصري.

وأكد أنه جار حاليا التعاون مع المطور الصناعي المصري في تنفيذ مشروعات بحوث وتطوير في مجال الفلاتر وزيادة كفاءة التبريد باستخدام تقنيات النانوتكنولوجي وسيتم الإعلان ف حينه عن نتائج هذا التعاون، مشيرا إلى أن منصة بنك الابتكار المصري أطلقها رئيس الجمهورية في منتدى الشباب وتم تكليف الأكاديمية بتنفيذ المبادرة بحيث تصبح منصة بنك الابتكار المصري بمثابة سوق سنوي دائم للابتكار.

ومن جانبه، قال الدكتور مختار الظواهري، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن هذا الإنجاز يدعو جميع منتسبي الجامعة بالشعور والفخر، لأنه بذلك تكون جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا قد حققت إنجازا جديدا في مجال الابتكارات والاستخدامات المتعلقة بتقنيات الذكاء الإصطناعي، خاصة وأن هذا المجال تضعه الدولة في مقدمة اهتمامتها.

وأوضح أن جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تؤمن بضرورة الإسهام في خطة التنمية المستدامة "رؤية مصر ٢٠٣٠" من خلال الحرص على أن يتم هذا الابتكار تحت إشراف أكاديمية البحث العلمي بوزارة التعليم العالي، ومن أجل تطويع العلم تم العمل على أن يتم تصنيع "الثلاجة الذكية" بالتعاون مع مجموعة شركات العربي للصناعة، تمهيداً لقيام الشركة بإجراء الدراسات التسويقية اللازمة تمهيداً لبدء التصنيع حسب متطلبات الأسواق.

وفى السياق ذاته، أوضحت الدكتورة رانيا الجوهري عميد مركز الذكاء الاصطناعي بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، أن جامعة مصر من أجل مصر وهو شعار الجامعة الذي ترفعه برعاية رئيس مجلس الأمناء، خالد الطوخي، والذي وضع أهداف الجامعة الاستراتيجية ورسم سياستها وسطر خطواتها ومنهجية تحركها وخاصة في سياق المنظومة التعليمية والبحث العلمي، باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بما يواكب الخطة الاستراتيجية لجمهورية مصر العربية 2030.

وأشارت إلى أن هذا الإنجاز هو أحد مشاريع الذكاء الإصطناعى لخدمة المجتمع المصري، والذي ساهمت فيه جامعة مصر بكوادرها المتميزة في ابتكاره وإنتاجه بالشراكة مع صناع النجاح، والمتمثل في ابتكار ثلاجة ذكية لبيع الغذاء الطازج باستخدام تقنية الذكاء الإصطناعي وإنترنت الأشياء بالتعرف والتحليل والتوصية والتنبؤ لإحتياجات المستهلك وتقديم تقارير لمتخذي القرار، والتى سيكون لها دوراً محورياً هاماً بنقلة تكنولوجية في مواجهة جائحة كورونا بالإضافة إلى البعد الإقتصادى بترشيد السلوك الإستهلاكي ومساعدة الدولة ومتخذي القرار على صعيدي الإنتاج والتوزيع للسلع الغذائية محلية الإنتاج بالمكان والزمان.