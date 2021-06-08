لقيت سيدة مصرعها إثر مشاجرة بينها وبين جارها سائق "توكتوك"، بعد حدوث مشادة كلامية تطورت إلى تشابك بالأيدي بسبب خلافات الجيرة بينهما بقرية "كفر المقدام" مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية.

وسعت الأهالي إلى الفصل بينهما، وحال دخولها لمنزلها شعرت بحالة إعياء وقي وحاول الأهالي إسعافها إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة.

وتلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ

لمركز شرطة ميت غمر من بعض الأهالي بوفاة إحدي السيدات حال تواجدها بمنزلها الكائن بقرية "كفر المقدام" دائرة المركز.

وبانتقال الضباط والفحص تبين وفاة المدعوة "سعاد محمد ابراهيم عمران" 55 سنة، ربة منزل، ومقيمة بذات القرية داخل منزلها، والتي تقيم به بمفردها.

وتبين من خلال مناظرة، أنها ترتدي ملابسها كاملة وتبين وجود زرقة بالوجة، ولا توجد ثمة إصابات ظاهرية أخري.

وبسؤال شاهدي الواقعة كل من "محمد صلاح علي الفرارجي" 37 سنة، موظف، و"عمرو حمدي محمد محمود " 31 سنة، عامل، ويقيمان بذات القرية، قررا بحدوث مشادة كلامية بين المتوفاة وجارها المدعو "أحمد السيد أحمد محمد العشماوي " 40 سنة، سائق توكتوك ، ومقيم بذات القرية

لخلافات بينهما بسبب الجيرة تطورت إلى تشابك بالأيدي.

وقامت الأهالي بالفصل بينهما وحال دخولها لمنزلها شعرت بحالة إعياء وقي وحاول الأهالي إسعافها إلا أنها لفظت أنفاسها.

بسؤال نجليها كل من "تامر حمدي السعيد موسى" 39 سنة، أمين شرطة "نظام" بأمن بورسعيد، و"عماد حمدي السعيد موسي" 40 سنة، نجار ، ويقيمان بذات القرية

أيدا ذات المضمون، واتهما المذكور بالتسبب في وفاة والدتهما.

وبتقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة

أمكن ضبط المتهم وبمواجهته في محضر الشرطة اعترف بارتكاب الواقعة.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 2021/5428 إدارى مركز ميت غمر، وجارٍ استكمال الفحص والعرض على النيابة العامة تم تعيين الخدمات الأمنية اللازمة لملاحظة الحالة بالقرية.