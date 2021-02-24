الكويت ترخص الاستخدام الطارئ للقاح جونسون آند جونسون المضاد لكورونا

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، إصدار ترخيص استخدام الطوارئ للقاح جونسون آند جونسون المضاد لفيروس كورونا، بناء على قرار اللجنة الفنية المشتركة بين إدارتي تسجيل ومراقبة الأدوية الطبية والنباتية والصحة العامة لتقييم وتسجيل اللقاحات والطعوم.

وقال الوكيل المساعد لشؤون الرقابة الدوائية والغذائية بالصحة الكويتية عبد الله البدر، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" اليوم الثلاثاء، إن اللجنة الفنية أجرت في هذا الشأن مراجعة مستفيضة لجميع البيانات والتقارير العلمية إلى جانب إجراء تقييم شامل لمعلومات السالمة والفعالية والجودة.

وأوضح البدر أن اللجنة راجعت نتائج الدراسات السريرية المعنية بفعالية اللقاح وسلامتهـ إضافة إلى التحقق من تقارير الجودة وتقييم دراسات الثباتية للمنتج والتأكد من تطبيق أسس التصنيع الجيد في المصانع المنتجة للقاح حسب المعايير العالمية لضمان الجودة في جميع مراحل التصنيع.

وأضاف أن عملية المراجعة شملت جميع الجوانب الفنية والعلمية، مؤكدا أن الوزارة ستقوم بالمراقبة الدقيقة لسالمة ومأمونية اللقاح بعد استخدامه عالوة على استمرارها في متابعة المعلومات والبيانات حول سالمة وفعالية وجودة اللقاح محليا وعالميا واتخاذ اإلجراءات الالزمة بشأن ضمان سالمة المواطنين والمقيمين.

وكان وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الحمود الصباح أعلن أمس الأول التعاقد مع شركتي موديرنا وجونسون آند جونسون، لاستيراد اللقاح ضد فيروس كورونا متوقعا بدء وصول هذه اللقاحات في التوقيت نفسه تقريبا خلال الربع الأخير من العام الجاري.