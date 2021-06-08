أشاد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بالجهود التي بذلت منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم مصر لحل مشكلة انقطاع الكهرباء.

وقال حمزة، في مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح»، الذي يعرض على فضائية «إكسترا نيوز»، صباح الثلاثاء، إنه «لا يخفى على أحد الواقع المظلم الذي كنا نعيشه قبل عام 2014، والذي وصل إلى حد تخفيف الأحمال إلى 6000 ميجاوات في أحد الأيام، أي ما يقرب من 20% من القدرة المتاحة».

وأضاف أن هذا الأمر كان له آثار سلبية كبيرة على المواطن والمستثمرين والمشروعات التنموية، مشيرًا إلى أن تدخل الرئيس السيسي نقل قطاع الكهرباء إلى مكان آخر.

وأوضح أنه في أول ثمانية أشهر لتولي الرئيس السيسي الحكم تم إضافة 3600 ميجاوات، وإنشاء ثلاث محطات عملاقة بأعلى كفاءة وأحدث تكنولوجيا في العاصمة الإدارية وبني سويف والبرلس، أضافت للشبكة 14400 ميجاوات.

وأشار إلى أنه تم إقامة عدد كبير من مشروعات المصادر المتجددة، وأصبح لدى مصر أكثر من 28500 ميجاوات، وهو ما يعادل ضعف الرقم الذي كان موجودًا من قبل، موضحًا أنه بات لدى مصر احتياطي كبير يتخطى 25%، لتغطية الاحتياجات الحالية والمستقبلية.

