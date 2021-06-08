قصور الثقافة تفتتح أول عروضها المسرحية في الغربية بـ«صباحية مباركة»

أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة أحمد عواض، موسمها المسرحي الجديد بمحافظة الغربية، والذي تنظمه الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، وذلك من خلال أحداث مسرحية "صباحية مباركة" والتي تعرض حاليا على مسرح مركز شباب مدينة زفتى وتستمر حتى 11 يونيو الجاري.

تدور أحداث العرض من خلال رؤية المؤلف محمد أمين عبد الصمد؛ الذي يحاول بث الروح في التراث المصري القديم؛ عن طريق استعراض قصص الفلكلور الشعبي وأبطاله أمثال؛ عزيزة ويونس، وأدهم الشرقاوي، وحسن ونعيمة، وأيوب وناعسة.

يذكر أن "صباحية مباركة" من بطولة مجموعة كبيرة من مواهب فرقة بيت ثقافة زفتى المسرحية، ومن بينهم، أنس عفيفي، مصطفى المقمر، محمد سعد، ايمان الشرقاوي، وشهد جمعة، ويخرجها للمسرح المخرج صبري خليل، الموسيقى والألحان محمد ناجي، ديكور وملابس محمد فتحي.