 قصور الثقافة تفتتح أول عروضها المسرحية في الغربية بـ«صباحية مباركة» - بوابة الشروق
الثلاثاء 8 يونيو 2021 12:43 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تقدمت للحصول على لقاح كورونا أو حصلت عليه بالفعل؟
النتـائـج تصويت

قصور الثقافة تفتتح أول عروضها المسرحية في الغربية بـ«صباحية مباركة»


نشر في: الثلاثاء 8 يونيو 2021 - 12:42 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 8 يونيو 2021 - 12:43 ص

أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة أحمد عواض، موسمها المسرحي الجديد بمحافظة الغربية، والذي تنظمه الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، وذلك من خلال أحداث مسرحية "صباحية مباركة" والتي تعرض حاليا على مسرح مركز شباب مدينة زفتى وتستمر حتى 11 يونيو الجاري.

تدور أحداث العرض من خلال رؤية المؤلف محمد أمين عبد الصمد؛ الذي يحاول بث الروح في التراث المصري القديم؛ عن طريق استعراض قصص الفلكلور الشعبي وأبطاله أمثال؛ عزيزة ويونس، وأدهم الشرقاوي، وحسن ونعيمة، وأيوب وناعسة.

يذكر أن "صباحية مباركة" من بطولة مجموعة كبيرة من مواهب فرقة بيت ثقافة زفتى المسرحية، ومن بينهم، أنس عفيفي، مصطفى المقمر، محمد سعد، ايمان الشرقاوي، وشهد جمعة، ويخرجها للمسرح المخرج صبري خليل، الموسيقى والألحان محمد ناجي، ديكور وملابس محمد فتحي.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك